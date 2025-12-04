Musetti cresce più di Sinner, Paolini in top 10: un anno di ricerche Google 2025TRENDS
Introduzione
Puntuali come sempre, a dicembre arrivano i Google Trends, le ricerche in rete più comuni e diffuse in Italia nell'anno solare. Un modo per fotografare gli interessi degli italiani, capire quali sono stati gli episodi o i personaggi che hanno suscitato di più la loro curiosità o catturato la loro attenzione. Il 2025 conferma che l'Italia è sempre più innamorata del tennis e non solo di Jannik Sinner. Tra i personaggi che sono stati più cercati e cliccati rispetto all'anno precedente c'è Lorenzo Musetti sul podio, alle spalle dei cantanti "sanremesi" Lucio Corsi e Olly. Al quinto posto c'è Jasmine Paolini, seconda donna in classifica alle spalle di Bianca Balti, anche lei a Sanremo come co-conduttrice. Per il resto, da segnalare alla voce "addii" la presenza di Giorgio Armani e dell'ex calciatore portoghese Diogo Jota in top ten
Quello che devi sapere
Musetti, boom di ricerche nel 2025
Popolo di santi, poeti, navigatori, da qualche anno anche di tennisti. Gli italiani ormai sono grandi appassionati di racchette e palline, un aspetto evidente analizzando i Google Trends 2025, le ricerche in rete più numerose nell'ultimo anno solare. Nella categoria "personaggi" c'è Lorenzo Musetti al terzo posto, alle spalle soltanto di Lucio Corsi e Olly, i due cantanti che si sono messi in evidenza all'ultimo Festival di Sanremo, diventandone rispettivamente la sorpresa e il vincitore. Ciò che balza all'occhio e è che Musetti si sia lasciato alle spalle anche Jannik Sinner, non presente in top 10.
Bisogna però specificare come la top 10 dei personaggi non sia data dalle ricerche assolute di un nome, ma dall'aumento delle stesse rispetto all'anno precedente. E Musetti ha registrato un +48% rispetto al 2024, da poco più di 5 a oltre 7 milioni e mezzo di ricerche. In assoluto, Sinner è ancora irraggiungibile: oltre 63 milioni di ricerche.
Già nel 2024 Musetti si era messo in evidenza con il bronzo olimpico a Parigi e la semifinale a Wimbledon. La continuità di risultati nel 2025, che gli ha permesso di entrare nella top 10 del ranking Atp e di partecipare alle Finals di Torino per la prima volta, è stata decisiva per un nuovo scatto di popolarità.
Anche Paolini tra le più cercate
Nel 2024 si era già fatta conoscere molto grazie alle finali raggiunte in singolare al Roland Garros, a Wimbledon e alla medaglia d'oro conquistata in doppio alle Olimpiadi di Parigi con Sara Errani. Nel 2025 il doppio trionfo casalingo agli Internazionali di Roma, sia in singolare che in doppio con la solita Errani (con cui ha vinto anche il Roland Garros), ha fatto innalzare ancora il numero di ricerche su Jasmine Paolini. L'azzurra è quinta tra i personaggi, due posizioni dietro Musetti e seconda donna dopo Bianca Balti, co-conduttrice per due serate al Festival di Sanremo
La top 10 dei personaggi del 2025
Di seguito, l'elenco completo dei 10 personaggi che hanno registrato il maggior aumento di interesse e di ricerche su Google nell'ultimo anno:
- Lucio Corsi (in foto, con Valentino Rossi)
- Olly
- Lorenzo Musetti
- Bianca Balti
- Jasmine Paolini
- Marcella Bella
- Serena Brancale
- Cecilia Sala
- Achille Lauro
- Brunori Sas
Una top 10 dominata dal Festival di Sanremo, determinante per la presenza di sette nomi su dieci, con la preziosa collaborazione del tennis. L'unica eccezione è rappresentata dall'ottava posizione di Cecilia Sala, la giovane gironalista rapita in Iran il 19 dicembre 2024 e liberata il successivo 8 gennaio
Il resto dello sport? Negli "addii"
Spulciando le altre voci dei Google Trends, non ci sono molte altre tracce sportive. L'eccezione nella categoria "addii", le persone morte nel 2025. Al quarto posto c'è Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre nella sua Milano. Una figura che rimanda innanzitutto al mondo della moda e dell'imprenditoria, ma rilevante anche nello sport per essere stato dal 2008 il proprietario della squadra di basket Olimpia Milano, con cui ha festeggiato 6 scudetti, 5 Supercoppe Italiane e 4 Coppe Italia. Senza dimenticare le divise disegnate per gli atleti italiani in occasione delle Olimpiadi dall'edizione di Londra 2012 e quelle di rappresentanza per la Nazionale italiana di calcio
Il cordoglio per Diogo Jota
Nella top 10 degli addii più cercati nel 2025 c'è anche l'ex attaccante del Liverpool e del Portogallo, tragicamente scomparso il 3 luglio assieme al fratello Andrè a seguito di un incidente automobilistico avvenuto in Spagna, a Cernadilla. Jota è sesto nella top 10, terzo straniero dopo Papa Francesco, l'argentino Jorge Maria Bergoglio, e l'attivista politico americano Charlie Kirk. Di seguito, la top 10:
- Papa Francesco
- Pippo Baudo
- Eleonora Giorgi
- Giorgio Armani
- Charlie Kirk
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Robert Redford
- Alvaro Vitali
- Gemelle Kessler
Le altre curiosità
Al di là dello sport (e del Festival di Sanremo), gli interessi degli italiani nel 2025 hanno spaziato dalla religione alla gastronomia, senza trascurare la geopolitica. "Perché Israele ha attaccato l'Iran?" è la prima domanda nella categoria dei "Perchè?", davanti a "Perchè Leone XIV?".
L'elezione del nuovo Pontefice ha destato molto interesse, come testimoniato dalla presenza di Papa Francesco al 1° posto tra gli addii più ricercati. Una curiosità confermata anche dalla presenza di "Conclave" in testa ai film di cui si sono cercate più informazioni su Google. Un film uscito nel 2024, ma che ha sfruttato una contingenza fortunata con l'attualità.
Nella categoria "Come si fa?" al primo posto c'è il porridge. Tra le "Ricette" però si resta più nella tradizione con il casatiello napoletano che precede la colomba pasquale