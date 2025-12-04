Popolo di santi, poeti, navigatori, da qualche anno anche di tennisti. Gli italiani ormai sono grandi appassionati di racchette e palline, un aspetto evidente analizzando i Google Trends 2025, le ricerche in rete più numerose nell'ultimo anno solare. Nella categoria "personaggi" c'è Lorenzo Musetti al terzo posto, alle spalle soltanto di Lucio Corsi e Olly, i due cantanti che si sono messi in evidenza all'ultimo Festival di Sanremo, diventandone rispettivamente la sorpresa e il vincitore. Ciò che balza all'occhio e è che Musetti si sia lasciato alle spalle anche Jannik Sinner, non presente in top 10.

Bisogna però specificare come la top 10 dei personaggi non sia data dalle ricerche assolute di un nome, ma dall'aumento delle stesse rispetto all'anno precedente. E Musetti ha registrato un +48% rispetto al 2024, da poco più di 5 a oltre 7 milioni e mezzo di ricerche. In assoluto, Sinner è ancora irraggiungibile: oltre 63 milioni di ricerche.

Già nel 2024 Musetti si era messo in evidenza con il bronzo olimpico a Parigi e la semifinale a Wimbledon. La continuità di risultati nel 2025, che gli ha permesso di entrare nella top 10 del ranking Atp e di partecipare alle Finals di Torino per la prima volta, è stata decisiva per un nuovo scatto di popolarità.