Next Gen Atp Finals, tutto quello che c'è da sapere sul torneo a Jeddahguida
Introduzione
Si torna a Jeddah - sul cemento indoor del King Abdullah Sports City - per l'ottava edizione delle Next Gen Atp Finals, il torneo con gli otto migliori giocatori Under 20. Caccia al nuovo talento del circuito che succederà a Joao Fonseca, in un albo d'oro impreziosito dalla presenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 21 dicembre
Quello che devi sapere
Chi dopo Fonseca?
- A Jeddah riparte la caccia al nuovo talento under 20 con l'ottava edizione delle Next Gen Atp Finals. Si riparte dal titolo conquistato un anno fa da Joao Fonseca, grazie alla vittoria in finale su Learner Tien. Proprio lo statunitense - viste le defezioni del brasiliano e di Jakub Mensik - sarà il numero 1 del seeding sul cemento indoor del King Abdullah Sports City, oltre a essere l'unico top 100 in tabellone;
- Sarà un torneo utile per vedere all'opera alcuni degli astri nascenti del tennis: dal tedesco Engel (ultimo entrato in tabellone grazie al forfait di Mensik) agli spagnoli Landaluce e Jodar, fino al norvegese Budkov Kjaer
I due gironi
- Learner TIEN (Usa)
- Martin LANDALUCE (Esp)
- Nicolai BUDKOV KJAER (Nor)
- Rafael JODAR (Esp)
Gruppo Rosso
- Alexander BLOCKX (Bel)
- Dino PRIZMIC (Cro)
- Nishesh BASAVAREDDY (Usa)
- Justin ENGEL (Ger)
Il programma della prima giornata
Mercoledì 17 dicembre
- Ore 12: Prizmic-Basavareddy
- A seguire: Blockx-Engel
- Ore 17: Tien-Jodar
- A seguire: Landaluce-Budkov Kjaer
Il regolamento
- Le Next Gen Atp Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori divisi in gironi da quattro. Tutti gli incontri si giocano al meglio dei cinque set, vinti dal primo che arriva a 4 game (con tiebreak sul 3-3);
- I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali. Il giocatore primo nel Gruppo A affronta il giocatore secondo nel Gruppo B e viceversa. Se due o più giocatori chiudono con pari vittorie il girone, la classifica viene determinata dalla seguente procedura.
I CRITERI IN CASO DI PARITA' TRA PIU' GIOCATRICI
- In caso di parità tra due giocatori, avrà la precedenza chi ha vinto lo scontro diretto.
- In caso di parità tra tre giocatori, il criterio di spareggio sarà determinato da:
- Numero di partite giocate
- Totale di set vinti
- Totale di giochi vinti
- Posizione in classifica Atp nell'ultimo aggiornamento
Regole e innovazioni
Le regole sono le stesse delle ultime edizioni delle Next Gen Atp Finals, nel segno dell'innovazione
PUNTEGGIO
- Si gioca su cinque set. Ogni set sarà giocato al meglio dei 4 giochi con vantaggio di 2 giochi, e con tie-break (primo a 7 punti con vantaggio di 2) sul punteggio di 3-3. Ogni game è senza vantaggi, con deciding point sul 40-40
CAMBIO DI CAMPO
- Non ci sarà cambio di campo dopo il primo gioco.
- I giocatori cambieranno campo e si siederanno per 90 secondi dopo i primi tre giochi, una seconda volta se il punteggio del set raggiunge 3-2 (cioè dopo altri due giochi nel set) e una terza volta alla fine del set (indipendentemente dal punteggio finale).
- I giocatori cambieranno campo ogni sei punti nel tie-break.
- I giocatori si siederanno al termine del set per 90 secondi, ridotti rispetto ai consueti 120 secondi
ALTRE REGOLE
- Riscaldamento: i giocatori si riscalderanno per 3 minuti sul campo.
- Shot Clock sul servizio: saranno concessi fino a 8 secondi tra primo e secondo servizio. Il tempo tra i punti sarà ridotto da 25 a 15 secondi se il punto dura meno di tre colpi (es. 2 colpi = 15 secondi; 3 colpi = 25 secondi)
- Movimento libero dei tifosi: sarà consentito il libero movimento nello stadio durante i primi tre giochi del match. Dopo i primi tre giochi, i tifosi potranno muoversi liberamente, tranne in alcune aree limitate dietro la linea di fondo in vista diretta dei giocatori
- Analisi dati: gli allenatori avranno a disposizione una piattaforma di analisi dati delle prestazioni in tempo reale. Tra questi, la prestazione del giocatore in base alla lunghezza degli scambi e la qualità dei colpi suddivisa tra servizio, risposta, dritto, rovescio e movimento
Il calendario delle Next Gen Atp Finals 2025
Fase a gironi (da mercoledì 17 a venerdì 19)
- Sessione pomeridiana dalle 12 (secondo match non prima delle 13)
- Sessione serale dalle 17 (secondo match a seguire)
Semifinali (sabato 20)
- Semifinale 1 ore 17
- Semifinale 2 non prima delle 19
Finale (domenica 21)
- Finale ore 18
Il montepremi del torneo
Il montepremi complessivo delle Next Gen Atp Finals 2025 è di 2,1 milioni di dollari. Quest'anno il premio per il campione imbattuto sara di poco più di mezzo milione. Di seguito il prize money turno per turno
- Campione imbattuto: $539.750
- Vittoria in finale: $157.250
- Vittoria in semifinale: $116.000
- Vittoria in ogni match del girone: $37.500
- Quota di partecipazione: $154.000
- Riserva: $15.000
L'albo d'oro del torneo
- 2017: Hyeon Chung (Cor)
- 2018: Stefanos Tsitsipas (Gre)
- 2019: Jannik Sinner (Ita)
- 2021: Carlos Alcaraz (Esp)
- 2022: Brandon Nakashima (Usa)
- 2023: Hamad Medjedovic (Srb)
- 2024: Joao Fonseca (Bra)
