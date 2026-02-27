Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
tennis heroes

Tennis Heroes: il valore intrinseco della Coppa Davis

Stefano Meloccaro

Il valore della Coppa Davis è principalmente uno: assegnare identità e rendere di gruppo uno sport altrimenti individuale. Panatta e Bertolucci affrontano il tema nella nuova puntata di ‘Tennis Heroes’, la produzione originale Sky Sport in onda su Sky Sport Tennis. Partendo da quelle magliette rosse che conoscono molto bene…

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ