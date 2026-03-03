Introduzione
A Indian Wells si apre la stagione dei Masters 1000 con il primo dei due appuntamenti del Sunshine Double. Nella Coachella Valley ripartirà la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma occhio a possibili sorprese come lo scorso anno, quando vinse Jack Draper. Tutto quello che c'è da sapere sul Masters 1000 di Indian Wells, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 marzo
Quello che devi sapere
Il primo Masters 1000 della stagione
- "Welcome to Paradise". È lo slogan che da anni accompagna il torneo di Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione. Un appuntamento atteso - considerato da molti quasi un quinto Slam - che segna il mese di partite negli Stati Uniti con il Sunshine Double, sull'asse Indian Wells-Miami;
- In California ripartirà la sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che si presentano ai nastri di partenza con rendimenti diversi. Lo spagnolo è imbattuto nel 2026, campione agli Australian Open e Doha; Jannik, invece, arriva dopo la sconfitta a sorpresa con Mensik in Qatar, ma consapevole che in questo Sunshine Double potrà conquistare punti importanti nel ranking Atp per accorciare sul murciano;
- Alle spalle di Carlos e Jannik spazio a possibili sorprese, come accaduto un anno fa quando vinse Jack Draper. A Indian Wells si rivedranno Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, quest'ultimo al rientro dopo l'infortunio accusato in Australia. Sascha Zverev vuole cancellare un torneo incolore ad Acapulco, mentre Taylor Fritz e Ben Shelton proveranno a ben figurare davanti al pubblico di casa
Gli italiani al via
UOMINI
- Jannik SINNER (testa di serie numero 2)
- Lorenzo MUSETTI (testa di serie numero 5)
- Flavio COBOLLI (testa di serie numero 15)
- Luciano DARDERI (testa di serie numero 20)
- Matteo BERRETTINI
- Mattia BELLUCCI
- Matteo ARNALDI
DONNE
- Jasmine PAOLINI (testa di serie numero 7)
Il torneo femminile
- Nel torneo femminile l'unica azzurra al via sarà Jasmine Paolini, testa di serie numero 7 del tabellone. La toscana arriva dalla semifinale al Wta 500 di Merida, ma è ancora a caccia della continuità in un inizio di stagione in chiaroscuro
- A guidare il seeding saranno Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. La bielorussa tornerà in campo dopo la finale persa agli Australian Open, in un avvio di 2026 da 11 vittorie e 1 sconfitta. La polacca, due volte vincitrice in California, deve ritrovarsi dopo lo stop ai quarti in Australia e a Doha. Attenzione anche a Mirra Andreeva, campionessa uscente, Coco Gauff, Jessica Pegula ed Elena Rybakina
Il calendario del torneo
- Mercoledì 4 marzo, dalle 20: primo turno (maschile e femminile)
- Giovedì 5 marzo, dalle 20: primo turno (maschile e femminile)
- Venerdì 6 marzo, dalle 20: secondo turno (maschile e femminile)
- Sabato 7 marzo, dalle 20: secondo turno (maschile e femminile)
- Domenica 8 marzo, dalle 20: terzo turno (maschile e femminile)
- Lunedì 9 marzo, dalle 20: terzo turno (maschile e femminile)
- Martedì 10 marzo, dalle 20: ottavi di finale (maschile e femminile)
- Mercoledì 11 marzo, dalle 20: ottavi di finale (maschile e femminile)
- Giovedì 12 marzo, dalle 20: quarti di finale (maschile e femminile)
- Venerdì 13 marzo, dalle 20: semifinali femminili
- Sabato 14 marzo, dalle 20: semifinali maschili
- Domenica 15 marzo: finale maschile (ore 23) e finale femminile (ore 20)
I punti in palio
- Primo turno: 10 punti
- Secondo turno: 30 punti
- Terzo turno: 50 punti
- Ottavi di finale: 100 punti
- Quarti di finale: 200 punti
- Semifinale: 400 punti
- Finalista: 650 punti
- Campione: 1.000 punti
Il montepremi del torneo
Il Masters 1000 di Indian Wells mette in palio quest'anno 9,4 milioni di dollari. Al campione andrà un assegno da 1,1 milioni di dollari
- Primo turno: 24.335 $
- Secondo turno: 36.110 $
- Terzo turno: 61.865 $
- Ottavi di finale: 105.720 $
- Quarti di finale: 193.645 $
- Semifinali: 340.190 $
- Finalista: 612.340 $
- Campione: 1.151.380 $
Com'è andata l'edizione 2025
- Vincitore del torneo singolare maschile: Jack Draper (in finale contro Holger Rune 6-2, 6-2)
- Vincitore del torneo singolare femminile: Mirra Andreeva (in finale contro Aryna Sabalenka 2-6, 6-4, 6-3)
- Vincitori del torneo di doppio maschile: Arevalo/Pavic (in finale contro Korda/Thompson 6-3, 6-4)
- Vincitrici del torneo di doppio femminile: Muhammad/Schuurs (in finale contro Mihalikova/Nicholls 6-2, 7-6)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
UOMINI
- 2025: Jack DRAPER (Gbr)
- 2024: Carlos ALCARAZ (Esp)
- 2023: Carlos ALCARAZ (Esp)
- 2022: Taylor FRITZ (Usa)
- 2021: Cameron NORRIE (Gbr)
DONNE
- 2025: Mirra ANDREEVA
- 2024: Iga SWIATEK (Pol)
- 2023: Elena RYBAKINA (Kaz)
- 2022: Iga SWIATEK (Pol)
- 2021: Paula BADOSA (Esp)
I record del torneo
- Giocatori con più titoli: Roger Federer (5) e Novak Djokovic (5)
- Campione più anziano: Roger Federer (35 anni nel 2017)
- Campione più giovane: Boris Becker (19 anni nel 1987)
- Campione con il ranking più basso: Larry Stefanski (n. 143 al mondo nel 1985)
- Ultimo campione statunitense: Taylor Fritz (nel 2022)
- Giocatore con più match vinti: Roger Federer (66)
