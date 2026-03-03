Il Masters 1000 di Indian Wells sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 marzo. News in tempo reale, interviste e rubriche saranno disponibili anche su Sky Sport 24, su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Nella sezione premium Sky Sport Insider, gli abbonati avranno a disposizione lo spazio di approfondimento: Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata interamente al tennis. Curata da Angelo Carotenuto, offrirà un’analisi puntuale di ciò che accade nel circuito: storie protagonisti, tendenze e chiavi di lettura per arrivare preparati ai tornei in calendario, con temi e anticipazioni. All’interno, a bellezza del tennis, dai colpi più spettacolari visti in giro per il mondo alle curiosità che rendono unico questo sport.