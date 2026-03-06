Dalibor Svrcina, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Indian Wellsatp indian wells
Numero 109 al mondo, a Indian Wells giocherà per la seconda volta in carriera in un secondo turno di un Masters 1000. Dagli idoli Nadal e Djokovic fino alla vittoria contro Berrettini lo scorso settembre. Qui tutto quello che c'è da sapere su Dalibor Svrcina, l'avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells.
- Dalibor Svrcina è nato il 2 ottobre 2002 a Ostrava, in Repubblica Ceca.
- Attualmente è il numero 109 al mondo, con il suo best ranking che corrisponde all'86° posto conquistato il 10 novembre del 2025
- Le sue caratteristiche principali? È un giocatore molto solido da fondo e rapido negli spostamenti.
Gli inizi, l'amore per il tennis, i libri e... lo yoga
- La sua passione per il tennis nasce sin da piccolo, quando iniziò a giocare a calcio per poi trascorrere diverse ore di fila sul campo da tennis, momento in cui si è completamente innamorato di questo sport. "Da bambino sono sempre stato molto attivo. I miei genitori volevano che facessi un po' di sport. Sia i miei fratelli che i miei genitori praticavano sport, ma mai a livello professionistico. Così, prima mi hanno fatto giocare a calcio e poi, all'età di 6 anni, a tennis e l'ho scelto definitivamente quando avevo 9-11 anni. Ho trascorso molto tempo in campo e ho iniziato ad avere successo. Quindi ho continuato a farlo". Sin da piccolo amava correre e competere con gli altri. L'obiettivo era semplice: fare di tutto per vincere.
- La sua mentalità è molto chiara: "Tutti i giorni mi ripeto che questo è quello che sognavo da piccolo. Per questo cerco di lavorare duro, di godermela e di tirarne fuori il meglio".
- Ama leggere. Merito di suo fratello, che gli ha consigliato diversi libri quando aveva 18 anni. "Ho letto molti libri sull'Induismo e il Buddismo - ha detto il tennista ceco -. Ho anche iniziato a pensare in modo un po' diverso e ne sono molto contento. Ora ho una visione diversa della vita. So che il tennis, anche se sono molto appassionato, non è la cosa più importante".
- Una delle particolarità dello Svrcina dei giorni nostri? Lasciamocelo dire proprio da lui: "Ho un'abitudine: ogni mattina mi sveglio e faccio yoga. Anche prima di andare a dormire, faccio lo stesso. Anche se ho sonno o non ho voglia di farlo, lo faccio sempre".
Il primo Challenger e l'Australian Open
- La sua giovane carriera prese una piega importante già a 18 anni, quando Svrcina vinse il Challenger di Praga da numero 424 al mondo. Da qui la scalata fino a quello che, al momento, è l'unico Slam giocato: l'Australian Open, dove nel 2023 ha vinto al primo turno contro Jaume Munar.
- La qualificazione allo Slam ha aiutato Svrcina dal punto di vista economico: "Pago tutto da solo - ha spiegato in un'intervista del 2024 -. Certo, non posso viaggiare con tre o quattro persone, ma cerco di avere il mio allenatore con me ed è già abbastanza difficile pagare tutti i voli e tutti i pasti negli hotel".
Gli idoli Nadal e Djokovic
- Due i suoi più grandi idoli. Il primo è Rafa Nadal: "Ho adorato la sua mentalità e la sua gentilezza - ha spiegato il tennista ceco -. Sembrava sempre così gentile e concentrato".
- Da Rafa a Djokovic, di cui Svrcina ha sempre apprezzato una cosa in particolare: "Sicuramente la mentalità, l'approccio alla vita e le cose che fa, soprattutto fuori dal campo. È una persona molto intelligente, cerca di capire la vita, non solo il tennis. Mi piace il suo modo di pensare e di agire".
Il percorso e i risultati nei Challenger
- All'età di 14 anni, Svrcina era presente nella squadra della Repubblica Ceca che ha vinto la Coppa Davis Junior, mentre tra gli juniores ha vinto il torneo di doppio agli Australian Open 2019 ed è stato 8º nel ranking.
- Per capire la crescita fatta in questi anni da Svrcina, basti pensare che ha già giocato nove finali e conquistato cinque titoli Challenger. Per la precisione, solo tre sono arrivati nell'ultima stagione: il primo a Pune, seguito da quelli a Barletta e Cancun.
Il suo 2026
- Come è iniziato invece il suo 2026? La stagione è partita ad Auckland, dove però non è andato oltre il primo turno di qualificazione. Tappa immancabile agli Australian Open, dove ha perso al primo turno in cinque set contro Jaume Munar.
- Dopo il primo Slam dell'anno, a Delray Beach Svrcina ha mancato la qualificazione nel main draw, per poi fermarsi agli ottavi di finale all'Atp 500 di Acapulco. Dal Messico a Indian Wells, dove si prepara alla sfida contro Jannik Sinner.
Il cammino al Masters 1000 di Indian Wells
In quel di Indian Wells, Svrcina si prepara a giocare per la seconda volta un secondo turno in un Masters 1000, dopo averlo fatto in quel di Toronto lo scorso anno (quando da lucky loser battè il belga Blockx). Per conquistare l'accesso nel main draw del primo '1000' stagionale, Svrcina ha battuto prima Krueger e poi la testa di serie numero 1 Kopriva in due set. Da qui il netto successo contro Duckworth per 6-2, 6-4.
- 1° turno qualificazioni: Svrcina b. Krueger 7-6, 6-4
- 2° turno qualificazioni: Svrcina b. Kopriva 7-6, 6-4
- 1° turno Indian Wells: Svrcina b. Duckworth 6-2, 6-4
Svrcina contro gli italiani: ko con Cobolli, ma con Berrettini...
- Svrcina affronterà Jannik Sinner per la prima volta in carriera. Quello di Indian Wells non sarà però il primo match che il ceco giocherà contro un italiano. La scorsa settimana, infatti, Svrcina ha perso agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Acapulco contro Flavio Cobolli (che ha poi vinto il torneo in Messico) con un doppio 6-4 al termine di una partita intensa.
- Prima ancora, per la precisione lo scorso 18 settembre, il numero 109 al mondo ha battuto Matteo Berrettini (che era al rientro dopo uno stop di 80 giorni) per 6-3, 6-3 all'Atp 250 di Hangzhou, torneo in cui conquistò da lucky loser per la prima volta i quarti di finale a livello Atp. Si tratta di una delle vittorie più prestigiose della carriera del ceco.