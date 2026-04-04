Il tennis controtempo di Marco Trungelliti

L'argentino, che ha battuto Darderi in semifinale a Marrakech, ha scritto la storia: è il più anziano a entrare in top 100. La sua è una storia di sacrifici, resistenza e attesa, e questo successo è un risarcimento agonistico che si mescola a una rivincita più personale
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