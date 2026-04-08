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Come un piatto di pasta al pomodoro: il nuovo Sinner spiegato a Sky da Vagnozzi

Redazione Sky Sport

©Getty

Non è un fuori onda, perché è andato in onda. 25 minuti di chiacchierata durante la partita Auger Aliassime-Cilic. A Monte-Carlo, con Elena Pero e Paolo Bertolucci, si siede anche Simone Vagnozzi. L’occasione è perfetta per spiegare in prima persona quale sia stata l’evoluzione di un campione come Sinner. Tecnica, testa, rapporto con il team e quello che può ancora aggiungere: Vagnozzi racconta tutto e fa un paragone... con la pasta al pomodoro!

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