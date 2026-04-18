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il commento

Il dovere di rispettare le lacrime di Jasmine Paolini

Giorgia Mecca

©Getty

Per anni il sorriso di Jasmine Paolini è stato un simbolo, quasi un rifugio. Poi, a Stoccarda, sono arrivate le lacrime. Non una rottura improvvisa, ma il segno di un equilibrio fragile. Perché anche chi sembra leggero porta un peso, e non sempre può continuare a sorridere

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