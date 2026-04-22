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L'Italia oltre Sinner: come è cambiato il nostro tennis

Renzo Furlan

©Getty

Non c’è solo Sinner, anche se i suoi risultati stanno dando sempre più lustro a un'Italia in crescita esponenziale. Ma gli altri? Viaggio nel mondo del nostro tennis: tra giocatori e giocatrici in ascesa e altri da ritrovare

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