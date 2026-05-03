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Sinner & Co.: perché a Roma può essere l’anno giusto

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro
©Getty

L’ultima volta che il tennis italiano ha vinto il titolo nel singolare maschile al Foro Italico è stato nel 1976 con Adriano Panatta. Cinquant’anni di digiuno con cinque candidati a spezzarlo. Tra marmi bianchi, terra rossa e una passione con pochi eguali

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