Tabur, chi è l'avversario di Sinner al Roland Garrosroland garros
Introduzione
Una vita tra Challenger e ITF, adesso l'occasione di affrontare il n. 1 al mondo per la prima volta in carriera grazie a una wild card arrivata all'ultimo minuto dopo il forfait di Lorenzo Musetti. È la storia di Clement Tabur, avversario di Jannik Sinner al primo turno del Roland Garros: tutto quello che c'è da sapere sul 26enne transalpino
Quello che devi sapere
La scheda di Tabur
- Età: 26 anni (24/01/2000)
- Luogo di nascita: Reims (Francia)
- Ranking: n. 171 Atp
- Best ranking: n. 165 Atp (raggiunto il 18 maggio 2026)
- Altezza: 173cm
- Gioco: Destrorso, rovescio a due mani
- Coach: Arthur Dreillard
Uno slam e una medaglia olimpica da junior
- Nato a Reims, Clément Tabur è cresciuto a Saint-Lambert-la-Potherie, un piccolo comune di circa 2.500 abitanti situato nei pressi di Angers. È proprio qui che scopre il tennis e muove i primi passi in questo sport all’età di cinque anni.
- Il francese ha raggiunto il n. 10 del ranking juniores e si è distinto soprattutto nel doppio, disciplina in cui, insieme al connazionale Hugo Gaston, ha conquistato uno Slam e una medaglia olimpica giovanile. Il primo grande trionfo arriva agli Australian Open 2018, dove i due francesi si aggiudicano il titolo junior battendo in finale i tedeschi Molleker e Squire con un doppio 6-2.
- Nove mesi più tardi, a Buenos Aires, Tabur e Gaston arricchiscono ulteriormente il loro palmarès conquistando la medaglia di bronzo ai Giochi olimpici giovanili, grazie al successo nella finale per il terzo posto contro i cechi Svrčina e Štyler
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Una vita tra ITF e Challenger
- L'ascesa nel professionismo di Tabur non è stata rapida. Il primo titolo in singolare arriva a febbraio 2021, quando conquista il l'ITF M25 di Naples, in Florida. L'exploit arriva soltanto nel 2023, quando conquista sei titoli a livello ITF M25, di cui due in Italia a Padova e Lesa (in provincia di Novara)
- Sempre nel 2023 Tabur gioca la prima finale Challenger in carriera a Todi, persa in tre set contro Luciano Darderi. Per il primo titolo in tornei di questo livello bisogna aspettare lo scorso aprile, quando sulla terra rossa di Tallahassee (negli Stati Uniti) batte in finale il brasiliano Reis da Silva
- In totale per Tabur il bilancio è di un titolo Challenger e 11 titoli ITF, con 19 finali complessivamente disputate
L'exploit (e le prime vittorie Atp) a Metz
- La svolta nella carriera di Tabur è arrivata lo scorso novembre. Appena rientrato da un infortunio al polso, il francese ha scoperto all’ultimo momento di essere entrato nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Metz, proprio mentre stava prenotando una vacanza con la fidanzata.
- Un viaggio rimandato che si è trasformato nella soddisfazione più grande della sua carriera. Al Moselle Open, infatti, il 26enne ha superato le qualificazioni e si è spinto fino ai quarti di finale, centrando anche la prima vittoria contro un giocatore top 100, il n. 62 del ranking ATP Aleksandar Kovacevic.
- "Ho scoperto solo all’ultimo minuto che avrei potuto partecipare alle qualificazioni e non ho avuto il tempo di portare nessuno con me" aveva raccontato Tabur
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Il bilancio del 2026
- Nei primi cinque mesi dell’anno Tabur ha disputato quasi esclusivamente tornei Challenger, circuito nel quale ha centrato il primo titolo della carriera lo scorso aprile. Il successo è arrivato sulla terra rossa di Tallahassee, in Florida, al termine di una settimana perfetta da cinque vittorie consecutive, culminata con il trionfo in finale contro il brasiliano Reis da Silva, costretto al ritiro per infortunio.
- Nel circuito maggiore, invece, il francese ha preso parte alle qualificazioni degli Australian Open e degli ATP 250 di Montpellier e Houston, senza riuscire a conquistare un posto nel tabellone principale. L’obiettivo è stato invece centrato questa settimana a Ginevra: Tabur ha superato nelle qualificazioni lo svizzero Huesler e l’italiano Raul Brancaccio, prima di arrendersi soltanto al terzo set contro Alexei Popyrin dopo oltre tre ore di battaglia.
- La crescita del francese è confermata anche dal ranking: la scorsa settimana ha infatti raggiunto il best ranking di numero 165 del mondo, con un bilancio stagionale di 21 vittorie e 13 sconfitte.
La wild card a Parigi grazie a...Musetti
- Il destino di Clément Tabur in questa edizione del Roland Garros si è intrecciato direttamente con quello di Lorenzo Musetti. Inizialmente destinato a disputare le qualificazioni dello Slam parigino, il tennista francese ha visto cambiare il proprio scenario dopo il forfait di Musetti a causa di un infortunio alla coscia.
- Al posto dell’azzurro è infatti entrato direttamente Stan Wawrinka, liberando così la wild card che la Federazione francese gli aveva inizialmente assegnato. Una wild card che è stata poi destinata proprio a Tabur.
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La seconda volta al Roland Garros
- Per Tabur sarà la seconda partecipazione in carriera al Roland Garros. Un anno fa il francese aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni, occasione sfruttata al meglio con la conquista di un posto nel tabellone principale grazie ai successi contro l’australiano Li Tu, il britannico Daniel Evans e il rumeno Filip Cristian Jianu. Per Tabur si trattò della prima qualificazione in carriera a un torneo del Grande Slam. "Era da tanto tempo che lo sognavo", raccontò il francese dopo aver centrato l’impresa. Il cammino di Tabur a Parigi si interruppe poi al primo turno, sconfitto in tre set dal connazionale Corentin Moutet.
L'amico coach Dreillard
- Clément Tabur è allenato da Arthur Dreillard, che ricopre anche il ruolo di preparatore atletico. I due condividono un legame che va oltre il tennis, fondato anche su una solida amicizia. Il loro rapporto affonda le radici nell’adolescenza. "Abbiamo giocato contro per la prima volta quando io avevo 16 anni e lui 13. Mi aveva già dato una bella lezione" raccontava Dreillard a L'Equipe lo scorso anno
- Dopo diversi anni trascorsi insieme al club SNUC di Nantes, nel settembre 2024 hanno deciso di compiere un passo importante e intraprendere un percorso professionale comune: Dreillard è diventato ufficialmente il coach e preparatore atletico di Tabur. Un equilibrio costruito su ruoli chiari e grande sincerità reciproca. "Fin dall’inizio ci siamo detti che bisognava distinguere bene le cose - raccontava Tabur a L'Equipe - Ci diciamo apertamente quello che pensiamo, ed è questo che credo faccia la nostra forza".
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Il bilancio con gli italiani
- Tra Sinner e Tabur non ci sono precedenti, con il francese che per la prima volta in carriera affronterà un top 50. È lunga, invece, la lista dei confronti a livello Challenger e ITF tra il 26enne di Reims e i tennisti italiani;
- Il bilancio è 28-17 in favore di Tabur che la scorsa settimana ha superato Raul Brancaccio nel secondo turno di qualificazioni all'Atp 250 di Ginevra
Quando si gioca Sinner-Tabur al Roland Garros
- Il match tra Jannik Sinner e Clement Tabur, primo turno del Roland Garros 2026, è in programma martedì 26 maggio, con campo e orario da confermare. Sul sito skysport.it il liveblog con la cronaca testuale dell'incontro
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