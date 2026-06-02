Introduzione

C'è un paradosso che coinvolge Matteo Berrettini. Nonostante lo straordinario cammino al Roland Garros che lo riporterà tra i primi 50 giocatori al mondo, infatti, il romano è attualmente fuori dal tabellone principale di Wimbledon. Il motivo? L'entry list viene stilata sei settimane prima del torneo e il ranking di Berrettini al 18 maggio era di n. 107 Atp. In questo momento Matteo giocherebbe le qualificazioni, ma ci sono due opzioni per un posto in main draw

IL TABELLONE DEL ROLAND GARROS