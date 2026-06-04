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Atp Queen's, Serena Williams si prepara al ritorno: allenamento con Mboko

Tennis
Profilo Instagram @vickymboko

Serena Williams è atterrata sui campi del Queen's, dove tornerà in campo a quattro anni di distanza dall'ultima volta partecipando al torneo di doppio. L'americana si è allenata con quella che sarà la sua compagna, la giovane canadese Victoria Mboko: "Sono eccitata dal fatto di giocare con lei", ha scritto la 19enne sui social

L'ANNUNCIO DEL RIENTRO IN CAMPO

La Queen al Queen's. Serena Williams ha messo piede sui campi inglesi, in cui ha annunciato il suo ritorno in campo nel torneo di doppio, in programma dall'8 al 14 giugno, dopo aver ricevuto una wild-card. A quasi quattro anni di distanza dall'ultimo match ufficiale giocato, ha preso confidenza con l'erba del circolo londinese. Si è inoltre allenata per la prima volta con quella che sarà la sua compagna, la canadese Victoria Mboko, 20 anni il prossimo agosto, uno dei giovani prospetti più interessanti del tennis mondiale.

Mboko: "La Regina è tornata"

La canadese è nata quando Serena Williams aveva già vinto tredici titoli dello Slam, di cui due in doppio, ovviamente in coppia con la sorella Venus. Ora invece giocheranno insieme: "La Regina è tornata. Un onore condividere il campo con una delle più grandi atlete di tutti i tempi. Ancora più eccitata nel giocare il doppio insieme. Il tennis è così speciale", ha scritto Mboko su Instagram pubblicando una foto con Williams. 

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