Serena Williams è atterrata sui campi del Queen's, dove tornerà in campo a quattro anni di distanza dall'ultima volta partecipando al torneo di doppio. L'americana si è allenata con quella che sarà la sua compagna, la giovane canadese Victoria Mboko: "Sono eccitata dal fatto di giocare con lei", ha scritto la 19enne sui social

L'ANNUNCIO DEL RIENTRO IN CAMPO