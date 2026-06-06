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la storia

70 anni di Borg: l'uomo che ha cambiato il tennis, senza cambiare

Matteo Renzoni
©Getty

Il 6 giugno 2026, la prima vera superstar mondiale del tennis compie 70 anni. Ma lo sguardo di Borg è rimasto quello di una volta, tra le contraddizioni di una vita che ha cominciato ad amare fin troppo tardi e che ora conduce con pace e serenità

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