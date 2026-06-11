Serena e Kyrgios: pensionati pentiti

Percé un campione che ha già avuto tutto, a un certo punto decide di riprovarci? E perché sono in pochissimi che, invece, si fermano quando invece avrebbero potuto ancora continuare? Lo spartiacque è la voglia di riprovare sensazioni indescrivibili: il tennis, più che uno sport, si conferma un'identità. Serena Williams e Nick Kyrgios, ultimissimi esempi, sono lì a dimostrarcelo
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