Serena e Kyrgios: pensionati pentiti

Percé un campione che ha già avuto tutto, a un certo punto decide di riprovarci? E perché sono in pochissimi che, invece, si fermano quando invece avrebbero potuto ancora continuare? Lo spartiacque è la voglia di riprovare sensazioni indescrivibili: il tennis, più che uno sport, si conferma un'identità. Serena Williams e Nick Kyrgios, ultimissimi esempi, sono lì a dimostrarcelo