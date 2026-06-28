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l'intervista

Berrettini: "A Wimbledon per raccogliere i frutti del coraggio che ho avuto"

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro

Nonostante l'amarezza per il ritiro durante il quarto di finale a Parigi, il tennista romano si dice "orgoglioso del torneo disputato" e "molto felice" di essere a Wimbledon: "È un posto speciale per mille motivi". Al di là di come andranno i risultati, Berrettini sa di essere "sulla strada giusta" e non vede l'ora di scendere in campo

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