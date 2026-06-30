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Serena Williams-Joint oggi a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita

wimbledon

Serena Williams torna in campo in singolare a Wimbledon. La 44enne americana, 23 Slam in bacheca, affronta al primo turno dei Championships la giovane australiana Maya Joint. Il match è in programma sul Centrale dopo Zverev-Blockx e sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Qui il risultato live

S. WILLIAMS-JOINT, IL RISULTATO LIVE

LIVE: BERRETTINI-WAWRINKA - COBOLLI - SONEGO  - TUTTI I RISULTATI

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