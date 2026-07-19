Gli 80 anni di Nastase, il giocoliere senza età

Scostumato, arrogante, divertente, irriverente: Ilie Nastase è sempre stato l'uomo dai mille punti interrogativi. Lui che di punti, nel tennis, ne ha fatti così tanti da diventare numero 1 al mondo e capace di anticipare uno stile di gioco di almeno vent'anni. La sua vita è piena di sfaccettature e i suoi 80 anni vissuti sempre al massimo sono lì a dimostrarlo