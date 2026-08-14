Matteo Berrettini supera in rimonta il francese e vince un match a Cincinnati per la prima volta dal 2021. Al 2° turno affronterà Jiri Lehecka, n. 9 del seeding. Adesso spazio a Lorenzo Sonego contro il cinese Shang, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Tabù Cincinnati sfatato per Matteo Berrettini. Cinque anni dopo l’ultima volta, il romano torna a vincere un match sul cemento dell’Ohio, battendo in rimonta il francese Titouan Droguet, n. 111 del mondo, con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-4 in due ore. Una partita in crescendo per Berrettini, costretto a fare i conti con un avversario competitivo ma incostante, in una giornata caratterizzata da diversi alti e bassi. Nel primo set, Droguet è inattaccabile al servizio, concedendo appena due punti su 22. Matteo resta in scia fino al 4-3, ma nell’ottavo game paga tre errori di dritto che gli costano il break decisivo. Nel secondo set arriva la flessione del francese e, dall’1-1, Berrettini cambia marcia infilando cinque game consecutivi e dominando il parziale. Grande equilibrio anche nel terzo set, almeno fino al settimo game, quando basta una sola palla break a Matteo per strappare il servizio all’avversario. Altrettanto decisivo il game successivo, in cui Berrettini riesce a consolidare il vantaggio in un lungo gioco da 14 punti, annullando anche una chance di controbreak. Alla 15esima vittoria stagionale, l'azzurro tornerà in campo già nel giorno di Ferragosto contro il ceco Jiri Lehecka, n. 9 del seeding. Tra i due non ci sono precedenti.