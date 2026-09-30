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Rafa Nadal Academy Slam, cosa è e chi giocherà tra gli ex: da Nadal a Fognini

Tennis

Introduzione

In occasione del decimo anniversario della sua accademia, Rafa Nadal ha organizzato il "Rafa Nadal Academy Slam", una esibizione che vedrà sfidarsi due squadre guidate dallo spagnolo e Andy Murray. Tra gli invitati c'è Fabio Fognini, ma parteciperanno anche altri grandi nomi del tennis mondiale. Quello che c'è da sapere in vista dell'evento in programma sabato 3 ottobre a Manacor

Quello che devi sapere

Il Rafa Nadal Academy Slam

  • Sabato 3 ottobre sarà un giorno speciale per la Rafa Nadal Academy, l'accademia fondata dal mancino di Manacor nel 2016 e diventata negli anni un trampolino di lancio per tanti giovani tennisti. In occasione del decennale, Nadal ha organizzato una giornata di celebrazioni che culmineranno, a partire dalle 16, con il "Rafa Nadal Academy Slam".
  •  L’evento vedrà sfidarsi due squadre guidate da Nadal e Andy Murray in un’esibizione che unirà competizione, intrattenimento e numerose sorprese. Le partite saranno di doppio, con otto giocatori protagonisti

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Team Rafa

  • Rafael NADAL
  • Richard GASQUET
  • David FERRER
  • Carlos MOYA

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Team Murray

  • Andy MURRAY
  • Marat SAFIN
  • Dominic THIEM
  • Fabio FOGNINI

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Il ritorno in campo di Nadal dopo due anni

  • L'evento di Manacor segnerà il ritorno in campo, seppure in una esibizione, di Rafal Nadal due anni dopo il suo ritiro, avvenuto a novembre 2024 durante le Finals di Coppa Davis a Malaga. Il 22 volte campione Slam 

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C'è anche Fognini

  • Tra gli amici di Rafa invitati in occasione dell'Academy Slam c'è anche Fabio Fognini. L'azzurro e lo spagnolo si sono affrontati 18 volte in carriera: in 14 occasioni ha vinto Nadal, ma resta indimenticabile (e storica) soprattutto la vittoria di Fognini in semifinale a Monte-Carlo nel 2019
  • "Mi sento fortunato, e anche un po' sfortunato, perché un giorno potrò dire di aver condiviso quasi tutta la mia carriera con una leggenda, un amico fuori dal campo e un rivale in campo, perché questo è lo sport - scriveva Fognini il giorno del ritiro di Nadal - Sono state tante le battaglie che abbiamo vissuto, e sono felice ogni volta che sono sceso in campo contro di te. Ho sempre imparato da te come si lotta anche quando le condizioni non sono ottimali. E soprattutto, grazie per avermi lasciato vincere qualche volta"

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