Introduzione
In occasione del decimo anniversario della sua accademia, Rafa Nadal ha organizzato il "Rafa Nadal Academy Slam", una esibizione che vedrà sfidarsi due squadre guidate dallo spagnolo e Andy Murray. Tra gli invitati c'è Fabio Fognini, ma parteciperanno anche altri grandi nomi del tennis mondiale. Quello che c'è da sapere in vista dell'evento in programma sabato 3 ottobre a Manacor
Quello che devi sapere
Il Rafa Nadal Academy Slam
- Sabato 3 ottobre sarà un giorno speciale per la Rafa Nadal Academy, l'accademia fondata dal mancino di Manacor nel 2016 e diventata negli anni un trampolino di lancio per tanti giovani tennisti. In occasione del decennale, Nadal ha organizzato una giornata di celebrazioni che culmineranno, a partire dalle 16, con il "Rafa Nadal Academy Slam".
- L’evento vedrà sfidarsi due squadre guidate da Nadal e Andy Murray in un’esibizione che unirà competizione, intrattenimento e numerose sorprese. Le partite saranno di doppio, con otto giocatori protagonisti
Team Rafa
- Rafael NADAL
- Richard GASQUET
- David FERRER
- Carlos MOYA
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Team Murray
- Andy MURRAY
- Marat SAFIN
- Dominic THIEM
- Fabio FOGNINI
Il ritorno in campo di Nadal dopo due anni
- L'evento di Manacor segnerà il ritorno in campo, seppure in una esibizione, di Rafal Nadal due anni dopo il suo ritiro, avvenuto a novembre 2024 durante le Finals di Coppa Davis a Malaga. Il 22 volte campione Slam
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C'è anche Fognini
- Tra gli amici di Rafa invitati in occasione dell'Academy Slam c'è anche Fabio Fognini. L'azzurro e lo spagnolo si sono affrontati 18 volte in carriera: in 14 occasioni ha vinto Nadal, ma resta indimenticabile (e storica) soprattutto la vittoria di Fognini in semifinale a Monte-Carlo nel 2019
- "Mi sento fortunato, e anche un po' sfortunato, perché un giorno potrò dire di aver condiviso quasi tutta la mia carriera con una leggenda, un amico fuori dal campo e un rivale in campo, perché questo è lo sport - scriveva Fognini il giorno del ritiro di Nadal - Sono state tante le battaglie che abbiamo vissuto, e sono felice ogni volta che sono sceso in campo contro di te. Ho sempre imparato da te come si lotta anche quando le condizioni non sono ottimali. E soprattutto, grazie per avermi lasciato vincere qualche volta"
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