Problema fisico per il Shapovalov, che è stato costretto al ritiro nel corso del secondo set contro Alcaraz. Lo spagnolo, che aveva vinto il primo set 7-6 ed era avanti 2-1 nel secondo, avanza in semifinale: sfiderà Munar. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz è in semifinale all'Atp 500 di Tokyo. La testa di serie numero 1 ha approfittato del ritiro di Denis Shapovalov sul punteggio di 7-6, 2-1. Un problema nella zona dell'anca destra per il canadese, che nel corso del primo game del secondo set ha accusato il fastidio durante un allungo verso sinistra. Dopo il medical timeout, viste le enormi difficoltà nel giocare, per il numero 46 al mondo è stato inevitabile il ritiro. Alcaraz conquista così l'ottava vittoria consecutiva a Tokyo e la 49^ semifinale a livello Atp (la 5^ della stagione). Per il numero 3 al mondo - che ha salvato anche un set point nel primo parziale - si tratta del 30° successo del 2026. Per un posto in finale, sarà derby spagnolo contro Jaume Munar, che ha sconfitto in due set (6-4, 6-2) il francese Kyrian Jacquet.