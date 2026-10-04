Piccola discussione durante la super sfida tra Alexander Zverev e Novak Djokovic ai quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Andiamo con ordine: siamo nel secondo game del primo set. Zverev batte, Djokovic risponde e alla fine vince lo scambio grazie all'errore di dritto del tedesco. Il punto sembra andare al serbo, ma il numero 2 al mondo decide di rivolgersi all'arbitro dicendo di aver sbagliato il colpo per via di una distrazione. Il colpevole sarebbe un led che avrebbe cambiato immagine durante il servizio. Il giudice di sedia riguarda l'azione, dà ragione a Zverev e chiede la ripetizione del punto. Da qui arrivano le proteste di Djokovic, che raggiune l'arbitro e gli dice: "Lui (Zverev, ndr) ha servito, io ho risposto e lui si è lamentato solo quando ha sbagliato. È così che va bene? Se lo schermo lo ha disturbato, avrebbe dovuto fermarsi dopo il servizio, non continuare. Ha sbagliato il dritto e poi si è lamentato".