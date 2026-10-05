Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai con cinque italiani al via: Cobolli debutterà contro Mannarino o un qualificato, con possibile quarto di finale contro Zverev. Per Musetti c'è Zhou o un qualificato e potenziale 3° turno con Djokovic. Berrettini sfida Kovacevic. Il numero 3 al mondo Alcaraz attende al 2° turno uno tra Cerundolo e un qualificato. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 ottobre

Inizierà contro uno tra Mannarino e un qualificato il Masters 1000 di Shanghai - da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 ottobre - di Flavio Cobolli. L'azzurro, che da testa di serie numero 6 esordirà direttamente al 2° turno grazie al bye a disposizione, è nella parte alta del tabellone: per lui un possibile ottavo di finale contro Alex De Minaur e un quarto contro il numero 1 del seeding Alexander Zverev (che al 2° turno debutterà contro Wu o un qualificato). Nella parte alta anche Matteo Berrettini, che potrebbe affrontare il tedesco agli ottavi di finale. Per il romano c'è prima da superare l'ostacolo Kovacevic e, in caso di vittoria, la testa di serie numero 16 Nakashima. A Shanghai è previsto il ritorno in campo di Lorenzo Musetti: dopo aver saltato l'Atp 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra, il carrarino (numero 24 del seeding) attende uno tra Zhou e un qualificato e potrebbe vedersela già al 3° turno contro Novak Djokovic, con i due che si incontrerebbero dopo il match agli Australian Open di quest'anno vinto dal serbo a seguito del ritiro per infortunio di Musetti (che era avanti di due set).