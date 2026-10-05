Semifinali in programma nei due Atp 500 asiatici. A Tokyo c'è il derby spagnolo tra Alcaraz e Munar, mentre nel doppio spazio a Bolelli e Vavassori. A Pechino, da non perdere il match tra Djokovic e Medvedev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Tokyo a Pechino. La settimana di tennis si apre con le semifinali dei due Atp 500 da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In Giappone torna in campo del campione in carica Carlos Alcaraz che, dopo aver approfittato del ritiro di Shapovalov ai quarti, se la vedrà alle ore 9 contro il connazionale Jaume Munar . Chi vince affronterà in finale uno tra il ceco Lehecka e il monegasco Vacherot . In Cina, invece, alle 9 spazio a De Minaur-Hurkacz , mentre il piatto forte sarà alle 13 con la super sfida tra Novak Djokovic (reduce dal successo contro la testa di serie numero 1 Zverev) e Daniil Medvedev . Il serbo e il russo si incontreranno per la 16^ volta a livello Atp, con Nole che è avanti 10-5 nei precedenti. Nel torneo di doppio di Tokyo, cercano un posto in finale anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori .

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