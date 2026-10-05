Nel video le parole di Matteo Berrettini a Sky Sport in vista del Masters 1000 di Shanghai: "Il 2026 è stato un anno intenso. Mi sono dimostrato che posso tenere un certo livello e posso ottenere determinati risultati. Devo essere bravo a gestire la mia storia, ovvero i miei infortuni, risultati e aspettative. Quest'anno ho imparato tanto. L'obiettivo per questo finale è giocare più partite possibili e tenere il livello alto". Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 7 al 18 ottobre

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