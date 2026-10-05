Bolelli/Vavassori fuori in semifinale a Tokyo

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Bolelli/Vavassori fuori in semifinale all'Atp Tokyo: vincono Krajicek/Mektic

atp tokyo

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale all'Atp 500 di Tokyo da Krajicek/Mektic per 7-5, 7-6. Il croato e l'americano sfideranno Arribage/Olivetti per il titolo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Si è chiuso in semifinale il percorso all'Atp 500 di Tokyo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia azzurra ha perso contro il duo composto da Austin KrajicekNikola Mektic per 7-5, 7-6 in un'ora e 55 minuti. Una partita molto equilibrata, decisa in pochi punti. Nel primo set, Bolelli e Vavassori non sono riusciti a procurarsi palla break e hanno perso il servizio nell'undicesimo game, permettendo agli avversari di chiudere sul 7-5. Situazione che era pronta a ripetersi nel secondo set, quando sul 5-5 Krajicek e Mektic hanno avuto tre palle break per andare a servire per il match, ma sono state annullate dal duo azzurro, che nel gioco successivo non ha sfruttato un set point. Inevitabile, dunque, il tiebreak, dominato da Krajicek/Mektic per 7-3. Per il titolo del torneo giapponese, le teste di serie numero 4 se la vedranno contro Arribage/Olivetti.

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