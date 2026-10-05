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Il fascino dei cinque set che dobbiamo conservare

Stefano Pescosolido

©Getty

Da diverso tempo viene portato avanti il dibattito sul numero di set da giocare in uno Slam: è vero che togliere la vittoria al meglio dei tre accorcerebbe i tempi, ma ridurrebbe anche tutto quel fascino delle sfide di nervi che in questi ultimi anni ci stanno tanto entusiasmando

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