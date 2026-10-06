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Alcaraz vince l'Atp Tokyo: in finale battuto Lehecka in 2 set

atp tokyo

Lo spagnolo si conferma campione all'Atp 500 di Tokyo e torna a vincere un titolo dopo oltre sette mesi (l'ultimo a Doha). La testa di serie numero 1 ha battuto in finale il ceco Jiri Lehecka: il primo set si è risolto al tie-break 7-6, poi il 6-4 nel secondo che ha regalato la vittoria ad Alcaraz. Tutto il tennis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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224 giorni dopo Carlos Alcaraz torna a conquistare un trofeo Atp, facendo il bis nel 500 di Tokyo (dopo aveva già vinto un anno fa) grazie al successo in finale contro il ceco Jiri Lehecka. 7-6, 6-4 il punteggio in un'ora e 37 minuti e per lo spagnolo è il titolo n. 27 sul circuito maggiore, il terzo del 2026 dopo gli Australian Open e il Qatar Open di febbraio.

La cronaca del match

La partenza è tutta in salita per il numero 3 del mondo: subito uno 0-40 e al terzo tentativo ecco il ceco strappare il servizio e cominciare con un bel vantaggio, consolidato nel game successivo. Alcaraz ci mette un po' a carburare ma, al sesto gioco, riesce a ristabilire i conti. Lehecka annulla due palle break, alla terza deve cedere all'avversario il pari. Si arriva, dunque, al tie-break: Carlos è chiamato ancora a rimontare, poi infila cinque punti consecutivi dal 2-5 al 7-5 con cui porta a casa il primo set. Nel secondo parziale entrambi dominano i propri servizi, fino a quando il 23enne alza la qualità in risposta nel settimo game e ottiene il break. È l'allungo decisivo verso il 6-4 che lo consacra ancora campione a Tokyo.

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