Introduzione

Dopo gli Atp 500 di Pechino e Tokyo, che si chiuderanno con le finali di martedì 6 ottobre, il tennis si sposta a Shanghai per il penultimo Masters 1000 dell'anno. Cinque gli italiani al via, con Cobolli, Darderi e Musetti teste di serie. Dal tabellone al calendario fino ai punti in palio: qui tutto quello che c'è da sapere sul torneo che potete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 ottobre

ALBO D'ORO