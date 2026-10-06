Introduzione
Dopo gli Atp 500 di Pechino e Tokyo, che si chiuderanno con le finali di martedì 6 ottobre, il tennis si sposta a Shanghai per il penultimo Masters 1000 dell'anno. Cinque gli italiani al via, con Cobolli, Darderi e Musetti teste di serie. Dal tabellone al calendario fino ai punti in palio: qui tutto quello che c'è da sapere sul torneo che potete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 ottobre
Quello che devi sapere
Shanghai, si parte!
- La tournée asiatica si chiude con il Masters 1000 di Shanghai. Torneo in cui non ci sarà Jannik Sinner e, proprio per questo, l'attenzione sarà senza dubbio su Sascha Zverev. Il tedesco infatti guida il tabellone principale e, dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Pechino contro Djokovic, ricomincerà da Shanghai la sua corsa verso il numero 1 del ranking (ricordando che comunque non può superare Sinner almeno fino all'1 novembre, data della finale dell'Atp 500 di Vienna). Oltre a Zverev, quello di Shanghai sarà il primo Masters 1000 di Carlos Alcaraz post infortunio.
- Il campione in carica è Valentin Vacherot, che lo scorso anno scrisse la storia vincendo in finale contro il cugino Rinderknech e diventando campione di un '1000' con il ranking più basso di sempre. A quei tempi, il monegasco era infatti numero 204: un anno dopo è numero 14.
Gli italiani al via e il loro 1° turno
Vista l'assenza di Jannik Sinner, è Flavio Cobolli a guidare la spedizione azzurra con ben 5 tennisti. Oltre al romano, ci sono anche Musetti, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Questi i loro match di debutto:
- [6] COBOLLI (Ita) bye (2° turno contro Mannarino o un qualificato)
- [24] MUSETTI (Ita) bye (2° turno contro Zhou o un qualificato)
- BERRETTINI (Ita) vs Kovacevic (Usa)
- [18] DARDERI (Ita) bye (2° turno contro Tsitsipas o un qualificato)
- ARNALDI (Ita) vs qualificato
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Il calendario del torneo
- Mercoledì 7 ottobre, ore 6: primo turno
- Giovedì 8 ottobre, ore 6: primo turno
- Venerdì 9 ottobre, ore 6: primo e secondo turno
- Sabato 10 ottobre, ore 6: secondo turno
- Domenica 11 ottobre, ore 6: terzo turno
- Lunedì 12 ottobre, ore 6: terzo turno
- Martedì 13 ottobre, ore 6: ottavi di finale
- Mercoledì 14 ottobre, ore 6: ottavi di finale
- Giovedì 15 ottobre, ore 6: quarti di finale
- Venerdì 16 ottobre, ore 6: quarti di finale
- Sabato 17 ottobre, ore 8: semifinali
- Domenica 18 ottobre, ore 10.30: finale
I punti in palio
- Primo turno: 10 punti
- Secondo turno: 30 punti
- Terzo turno: 50 punti
- Ottavi di finale: 100 punti
- Quarti di finale: 200 punti
- Semifinale: 400 punti
- Finalista: 650 punti
- Vincitore: 1.000 punti
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Il montepremi del torneo
- Primo turno: $23,760
- Secondo turno: $36,110
- Terzo turno: $61,865
- Ottavi di finale: $105,720
- Quarti di finale: $193,645
- Semifinale: $340,190
- Finalista: $612,340
- Vincitore: $1,151,380
Com'è andata l'edizione 2025
- Vincitore del torneo singolare maschile: Valentin Vacherot (in finale contro Arthur Rinderknech 4-6, 6-3, 6-3)
- Vincitori del torneo di doppio maschile: Krawietz/Puetz (in finale contro Goransson/Michelsen 6-4, 6-4)
CHINA TENNIS
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L'albo d'oro delle ultime edizioni
- 2025: Valentin VACHEROT
- 2024: Jannik SINNER
- 2023: Huber HURKACZ
- 2019: Daniil MEDVEDEV
- 2018: Novak DJOKOVIC
I record del torneo
- Più titoli (singolare): Novak Djokovic (4)
- Campione più anziano: Roger Federer, 36, nel 2017
- Campione più giovane: Jannik Sinner, 23, nel 2024
- Campioni con la classifica più alta: I numeri 1 del mondo Novak Djokovic nel 2015 e Jannik Sinner nel 2024
- Campione con la classifica più bassa: n. 204 Valentin Vacherot, nel 2025
- Maggior numero di vittorie nel torneo: Novak Djokovic (43)
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