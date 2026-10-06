Dopo i tornei '500' di Tokyo e Pechino, il tennis chiude la tournée asiatica con il Masters 1000 di Shanghai, con ben sette italiani al via. Qui la guida completa al penultimo '1000' della stagione da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Da domani, mercoledì 7 ottobre, fino a domenica 18 ottobre, al via l’edizione 2026 del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo appuntamento ATP Masters 1000 della stagione. Continua inoltre questa settimana il WTA 1000 di Pechino, fino a domenica 11 ottobre. Il tabellone maschile vedrà, come rappresentanza italiana: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Federico Cinà e Mattia Bellucci. Nel China Open continua il percorso delle azzurre Jasmine Paolini ed Sara Errani, impegnate nel doppio femminile.
Come seguire il Masters 1000 di Shanghai su Sky Sport
Oltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis, attivo anche Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.
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La programmazione dell'Atp Masters 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Pechino su Sky e in streaming su NOW
Mercoledì 7 ottobre
- Sky Sport Tennis dalle 6 – 1^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Uno dalle 6 – 1^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Arena dalle 6 – 1^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Max dalle 7 e dalle 13 – 8^g WTA 1000 Pechino
- Sky Sport Mix dalle 13 – 8^g WTA 1000 Pechino
Giovedì 8 ottobre
- Sky Sport Tennis dalle 6 – 2^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Uno dalle 6 – 2^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Arena dalle 6 – 2^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Max alle 9 – 1^ quarto WTA 1000 Pechino; alle 13 – 2^ quarto WTA 1000 Pechino
- Sky Sport Mix alle 13 – 2^ quarto WTA 1000 Pechino
Venerdì 9 ottobre
- Sky Sport Tennis dalle 6 – 3^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Arena dalle 6 – 3^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Max alle 9 – 3^ quarto WTA 1000 Pechino; alle 13 – 4^ quarto WTA 1000 Pechino
Sabato 10 ottobre
- Sky Sport Tennis dalle 6 – 4^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Arena dalle 6 – 4^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Max alle 9 – 1^ semifinale WTA 1000 Pechino; alle 13 – 2^ semifinale WTA 1000 Pechino
Domenica 11 ottobre
- Sky Sport Tennis dalle 6 – 5^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Arena dalle 6 – 5^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Max alle 13.30 – finale WTA 1000 Pechino
Lunedì 12 ottobre
- Sky Sport Tennis dalle 6 – 6^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Uno dalle 6 – 6^ g ATP Masters 1000 Shanghai
Martedì 13 ottobre
- Sky Sport Tennis dalle 6 e dalle 12 – 7^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Arena dalle 12 – 7^ g ATP Masters 1000 Shanghai
Mercoledì 14 ottobre
- Sky Sport Tennis dalle 6 e dalle 12 – 8^ g ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Arena dalle 12 – 8^ g ATP Masters 1000 Shanghai
Giovedì 15 ottobre
- Sky Sport Uno alle 8.30 – 1^ quarto ATP Masters 1000 Shanghai; alle 12 - 2^ quarto ATP Masters 1000 Shanghai
Venerdì 16 ottobre
- Sky Sport Uno alle 8.30 – 3^ quarto ATP Masters 1000 Shanghai; alle 12 - 4^ quarto ATP Masters 1000 Shanghai
Sabato 17 ottobre
- Sky Sport Tennis alle 10.30 – 1^ semifinale ATP Masters 1000 Shanghai; alle 13 - 2^ semifinale ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Uno alle 10.30 – 1^ semifinale ATP Masters 1000 Shanghai; alle 13 - 2^ semifinale ATP Masters 1000 Shanghai
Domenica 18 ottobre
- Sky Sport Tennis alle 10.30 – finale ATP Masters 1000 Shanghai
- Sky Sport Uno alle 10.30 – finale ATP Masters 1000 Shanghai