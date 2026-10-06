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Atp Shanghai, Cinà entra nel tabellone principale: battuto Dougaz

atp shanghai

Sale a sei il numero di italiani che giocheranno il Masters 1000 di Shanghai: ad aggiugnersi è stato Federico Cinà, che ha sconfitto in tre set Aziz Dougaz nelle qualificazioni. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 ottobre

LA GUIDA AL TORNEO

Federico Cinà giocherà il Masters 1000 di Shanghai, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 ottobre. Il tennista azzurro ha battuto il tunisino Aziz Dougaz per 6-3, 4-6, 6-4 dopo ben 2 ore e 9 minuti di partita. Una partita non facile per Cinà, considerando che Dougaz nel suo percorso alle qualificazioni ha eliminato Lorenzo Sonego, testa di serie numero 1, in tre set. Con questo successo, il siciliano giocherà per la sesta volta in carriera in un Masters 1000. Sale, dunque, a sei il numero di italiani al via nel tabellone principale.

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