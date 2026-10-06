Musetti: "Nel 2027 voglio riprendermi il posto in classifica che mi spetta"

Il 2026 non è stato un anno semplice per Lorenzo Musetti, spesso alle prese con nuovi infortuni. L'ultimo, alla mano, è stato il più difficile da gestire: "È stato impegnativo soprattutto mentalmente", racconta a Sky Sport Insider. Ma ora il tennista azzurro si sente bene e ha voglia di tornare protagonista: le sue parole in vista del Masters 1000 di Shanghai