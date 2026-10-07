Tre italiani in campo nel day-1 del Masters 1000 di Shanghai: Berrettini sfida Kovacevic, mentre per Cinà e Bellucci ci sono Molcan e Zhou. Qui il programma completo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Mercoledì di tennis tutto da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte con il Masters 1000 di Shanghai, con tre italiani in campo. Il primo sarà Matteo Berrettini che, dopo l'Atp 500 di Tokyo, debutterà nel torneo cinese contro l'americano Kovacevic. Sarà anche il giorno dell'esordio di Federico Cinà e Mattia Bellucci , entrambi provenienti dalle qualificazioni. Il palermitano affronterà lo slovacco Molcan (numero 84 al mondo), mentre per il lombardo c'è il padrone di casa Zhou.

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