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Atp Shanghai, il programma di oggi: partite e orari

atp shanghai

Tre italiani in campo nel day-1 del Masters 1000 di Shanghai: Berrettini sfida Kovacevic, mentre per Cinà e Bellucci ci sono Molcan e Zhou. Qui il programma completo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LA GUIDA AL TORNEO

Mercoledì di tennis tutto da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte con il Masters 1000 di Shanghai, con tre italiani in campo. Il primo sarà Matteo Berrettini che, dopo l'Atp 500 di Tokyo, debutterà nel torneo cinese contro l'americano Kovacevic. Sarà anche il giorno dell'esordio di Federico Cinà e Mattia Bellucci, entrambi provenienti dalle qualificazioni. Il palermitano affronterà lo slovacco Molcan (numero 84 al mondo), mentre per il lombardo c'è il padrone di casa Zhou.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 6 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
  • a seguire - Atp Shanghai: BELLUCCI (Ita) vs Zhou (Chn)
  • a seguire - Atp Shanghai: Rune (Den) vs Altmaier (Ger)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 6 - Atp Shanghai: Kovacevic (Usa) vs BERRETTINI (Ita)
  • a seguire - Atp Shanghai: Zhang (Chn) vs Machac (Cze)
  • a seguire - Simulast Sky Sport Uno
  • ore 11.45 - Studio Tennis
  • ore 12 - Atp Shanghai: Bu (Chn) vs Zheng (Usa)
  • a seguire - Atp Shanghai: Fery (Gbr) vs Cilic (Cro)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 8 - Atp Shanghai: Molcan (Svk) vs CINA' (Ita)
  • a seguire - Atp Shanghai: Hijikata (Aus) vs Safiullin
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Uno

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 7 - Wta Pechino: ERRANI/PAOLINI vs Boulter/Starodubtseva
  • a seguire - Wta Pechino: Gauff (Usa) vs Merens (Bel)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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