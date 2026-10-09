A Shanghai è un super venerdì di tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Tre azzurri in campo: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Entrano in scena anche Sascha Zverev e Novak Djokovic

Terzo giorno al Masters 1000 di Shanghai tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sarà un venerdì a forti tinte azzurre, con il 2° turno che si apre e ben tre italiani in campo. Apre Flavio Cobolli contro il francese Adrian Mannarino, poi tocca a Matteo Berrettini contro lo statunitense Brandon Nakashima. Chiude il programma Lorenzo Musetti , che affronta la wild-card cinese Zhou. Attesa anche per Sascha Zverev e Novak Djokovic, quest'ultimo reduce dal trionfo di Pechino.

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