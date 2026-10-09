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Atp Shanghai, il programma di oggi: partite e orari

atp shanghai

A Shanghai è un super venerdì di tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tre azzurri in campo: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Entrano in scena anche Sascha Zverev e Novak Djokovic

RISULTATI LIVE

Terzo giorno al Masters 1000 di Shanghai tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un venerdì a forti tinte azzurre, con il 2° turno che si apre e ben tre italiani in campo. Apre Flavio Cobolli contro il francese Adrian Mannarino, poi tocca a Matteo Berrettini contro lo statunitense Brandon Nakashima. Chiude il programma Lorenzo Musetti, che affronta la wild-card cinese Zhou. Attesa anche per Sascha Zverev e Novak Djokovic, quest'ultimo reduce dal trionfo di Pechino. 

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 6: MANNARINO (Fra) - COBOLLI (Ita)
  • a seguire: BERRETTINI - NAKASHIMA
  • ore 12: DJOKOVIC (Srb) - HURKACZ (Pol)
  • a seguire: Y. ZHOU (Chn) - MUSETTI (Ita)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 6: SHELTON (Usa) - ALTMAIER (Ger)
  • a seguire: ZVEREV (Ger) - Y. WU (Chn)
  • a seguire: DE MINAUR (Aus) - MOLCAN (Svk)
  • a seguire: BUBLIK (Kaz) - MACHAC (Cze)
  • a seguire: MANNARINO (Fra) - COBOLLI (Ita) - replica

SKY SPORT MAX (205)

  • ore 6: MANNARINO (Fra) - COBOLLI (Ita)
  • a seguire: BERRETTINI - NAKASHIMA
  • a seguire: Q. ZHENG (Chn) - SVITOLINA (Ukr)
  • non prima delle 13: MERTENS (Bel) - SWIATEK (Pol)

 

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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