Da Shanghai a Wuhan. Sarà un grande mercoledì di tennis tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Al Masters 1000 di Shanghai proseguono gli ottavi di finale, con in campo i giocatori della parte bassa del tabellone. Si parte alle 6 con la sfida tra l'olandese Van de Zandschulp e lo spagnolo Rafa Jodar , seguita dal match tra Ruud e Auger-Aliassime . Da non perdere alle 12, invece, il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas . Sarà la 16^ sfida tra i due, che quest'anno si sono già affrontati all'Atp 500 di Doha, con il greco che ha vinto in due set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Nel circuito femminile, invece, al '1000' di Wuhan Jasmine Paolini affronterà la ceca Nikola Bartunkova al 2° turno.

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