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Atp Shanghai, il programma di oggi: partite e orari

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A Shanghai si chiudono gli ottavi di finale con la super sfida tra Medvedev e Tsitsipas. Al Wta 1000 di Wuhan torna in campo Paolini, impegnata con la ceca Nikola Bartunkova. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Da Shanghai a Wuhan. Sarà un grande mercoledì di tennis tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Masters 1000 di Shanghai proseguono gli ottavi di finale, con in campo i giocatori della parte bassa del tabellone. Si parte alle 6 con la sfida tra l'olandese Van de Zandschulp e lo spagnolo Rafa Jodar, seguita dal match tra Ruud e Auger-Aliassime. Da non perdere alle 12, invece, il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Sarà la 16^ sfida tra i due, che quest'anno si sono già affrontati all'Atp 500 di Doha, con il greco che ha vinto in due set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Nel circuito femminile, invece, al '1000' di Wuhan Jasmine Paolini affronterà la ceca Nikola Bartunkova al 2° turno.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 6: V. DE ZANDSCHULP (Ned) - JODAR (Spa)
  • a seguire: RUUD (Nor) - A.-ALIASSIME (Can)
  • ore 12: MEDVEDEV - TSITSIPAS (Gre)
  • a seguire: PAUL (Usa) - BERGS (Bel)

SKY SPOR TENNIS (203)

  • ore 5: SVITOLINA (Ukr) SAMSONOVA
  • a seguire: PAOLINI (Ita) - BARTUNKOVA (Cze)
  • a seguire: OSTAPENKO (Lat) - PEGULA (Usa)
  • non prima delle 13: SABALENKA - LI (Usa)
  • a seguire: H. SHI (Chn) - FERNANDEZ (Can)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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