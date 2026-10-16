Atp Shanghai, il programma di oggi: partite e orariguida tv
Si chiudono i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai con Ruud-Jodar e Medvedev-Paul in campo. Si gioca anche al Wta 1000 di Wuhan: attesa per il quarto di finale in doppio con le italiane Errani/Paolini impegnate contro Danilina/Zhang. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Da Shanghai a Wuhan. Sarà un grande venerdì di tennis tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Masters 1000 di Shanghai si chiudono i quarti di finale, con in campo i giocatori della parte bassa del tabellone. Si comincia con la sfida tra il norvegese Casper Ruud e il giovane spagnolo Rafa Jodar, a caccia di punti per un posto alle Finals. Più tardi tocca a Daniil Medvedev, quinta testa di serie del seeding, che affronta lo statunitense Tommy Paul. Si gioca anche il Wta 1000 di Wuhan, con i quarti di finale e la coppia Errani/Paolini impegnate in doppio.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 8.30 - Atp Shanghai: JODAR (Spa) - RUUD (Nor)
- ore 11.45 - Studio Tennis
- ore 12 - Atp Shanghai: MEDVEDEV - PAUL (Usa)
- a seguire: Wta Wuhan: ERRANI/PAOLINI - DANILINA/S.ZHANG
SKY SPOR TENNIS (203)
- ore 5 - Wta Wuhan: SHNAIDER - OSTAPENKO (Lat)
- a seguire - Wta Wuhan: SVITOLINA (Ukr) - KARTAL (Gbr)
- ore 7 - simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Wta Wuhan: CHWALINSKA (Pol) - SAKKARI (Gre)
- ore 13 - Wta Wuhan: LI o TJEN – SWIATEK (Pol)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.