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Atp Shanghai e Wta Wuhan, il programma di oggi: partite e orari

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Sabato di semifinali a Shanghai: apre Zverev-Davidovich Fokina, poi Jodar-Medvedev. A Wuhan, invece, Sara Errani e Jasmine Paolini vanno a caccia della finale nel doppio per sognare ancora la qualificazione alle Wta Finals. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Sabato di semifinali a Shanghai e Wuhan, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte da Shanghai, dove aprirà la giornata il "futuro" numero 1 del mondo Sascha Zverev che se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 25 del seeding. Nella seconda semifinale, invece, si affronteranno Daniil Medvedev e Rafael Jodar. A Wuhan, invece, in programma il derby polacco tra Swiatek e Chwalinska, preceduto da Kartal-Ostapenko. L'attesa in chiave Italia, però, è per Sara Errani e Jasmine Paolini che sfideranno le n. 3 del seeding Storm Hunter e Katerina Siniakova. Alla prima semifinale insieme da marzo, le azzurre sono none nella Race per le Wta Finals e con una vittoria oggi si avvicinerebbero alla qualificazione.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201) E SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 10.15 - Studio Tennis
  • ore 10.30 - Atp Shanghai: Zverev (Ger) vs Davidovich Fokina (Esp)
  • ore 13 - Atp Shanghai: Jodar (Esp) vs Medvedev

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 11 - Wta Wuhan: Kartal (Gbr) vs Ostapenko (Lat)
  • non prima delle 12.30 - Wta Wuhan: Swiatek (Pol) vs Chwalinska (Pol)
  • a seguire - Wta Wuhan: Hunter/Siniakova vs ERRANI/PAOLINI 

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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