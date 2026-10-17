Sabato di semifinali a Shanghai e Wuhan , da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte da Shanghai, dove aprirà la giornata il "futuro" numero 1 del mondo Sascha Zverev che se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina , 25 del seeding. Nella seconda semifinale, invece, si affronteranno Daniil Medvedev e Rafael Jodar . A Wuhan, invece, in programma il derby polacco tra Swiatek e Chwalinska, preceduto da Kartal-Ostapenko. L'attesa in chiave Italia, però, è per Sara Errani e Jasmine Paolini che sfideranno le n. 3 del seeding Storm Hunter e Katerina Siniakova. Alla prima semifinale insieme da marzo, le azzurre sono none nella Race per le Wta Finals e con una vittoria oggi si avvicinerebbero alla qualificazione.

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