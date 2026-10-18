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Atp Shanghai e Wta Wuhan, il programma di oggi: partite e orari

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Si chiudono i due tornei 1000 della settimana con le attese finali. Al Masters di Shanghai si giocano il titolo Davidovich Fokina e Rafa Jodar, in un derby tutto spagnolo. A Wuhan finale in singolare tra Kartal e Chwalinska. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Domenica di finali a Shanghai e Wuhan, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Masters 1000 si giocheranno il titolo, in un derby tutto spagnolo, Alejandro Davidovich Fokina (25 del seeding) capace di battere il 'futuro' 1 del mondo Sascha Zverev e Rafa Jodar, che ha eliminato Daniil Medvedev. Al Wta 1000 di Wuhan in singolare finale a sorpresa tra la n.170 del mondo Sonay Kartal e la polacca Maja Chwalinska

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)  e SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 10.30: DAVIDOVICH F. (Spa) - JODAR (Spa)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 12.30: CHWALINSKA (Pol) - KARTAL (Gbr)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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