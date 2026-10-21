Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Wta Ningbo, Errani/Paolini eliminate al primo turno in doppio. VIDEO

wta ningbo

Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate all'esordio al Wta 500 di Ningbo: le italiane sono state battute da Bucsa/Melichar-Martinez, teste di serie n. 1 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 38 minuti. Errani e Paolini restano al nono posto nella Race verso le Wta Finals e sono l'ultima coppia virtualmente qualificata, ma alle loro spalle ci sono Eikeri/Gleason e Routliffe/Sutjiadi che potrebbero recuperare punti

DARDERI E BELLUCCI LIVE

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Darderi subito ko: Duckworth vince in 2 set

atp almaty

Terza sconfitta consecutiva per Luciano Darderi, battuto in due set (7-5, 7-6) dall'australiano...

Errani/Paolini eliminate al primo turno in doppio

wta ningbo

Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate all'esordio al Wta 500 di Ningbo: le italiane sono state...

Musetti e non solo: il programma di oggi su Sky

guida tv

Tanto tennis oggi in programma sui nostri canali. A Lione tocca a Lorenzo Musetti nel 2° turno...

Schoenhaus show: rovescio spalle al campo!

wow

Nel video uno dei colpi più belli che vedrete in questa settimana: il protagonista è il tedesco...

Berrettini out al debutto: Jacquet vince in 2 set

atp lione

Stop all'esordio per Matteo Berrettini che è stato sconfitto dal francese Kyrian Jacquet per 7-6,...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS