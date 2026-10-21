Errani/Paolini eliminate al primo turno in doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate all'esordio al Wta 500 di Ningbo: le italiane sono state battute da Bucsa/Melichar-Martinez, teste di serie n. 1 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 38 minuti. Errani e Paolini restano al nono posto nella Race verso le Wta Finals e sono l'ultima coppia virtualmente qualificata, ma alle loro spalle ci sono Eikeri/Gleason e Routliffe/Sutjiadi che potrebbero recuperare punti

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