Wta Finals 2026, Muchova ultima qualificata. Errani/Paolini sperano nel doppiowta finals
Introduzione
Con la qualificazione di Karolina Muchova è completo il quadro delle otto giocatrici che si contenderanno a Indian Wells le Wta Finals 2026, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'8 al 15 novembre. A guidare la "pattuglia" sarà la n. 1 al mondo Elena Rybakina, campionessa in carica del torneo. Nel doppio, invece, c'è ancora un posto in palio e in corsa ci sono Sara Errani e Jasmine Paolini
Quello che devi sapere
Elena Rybakina
- Partecipazioni alle Wta Finals: 3
- Miglior risultato: Campionessa (2025)
La kazaka si presenta per la prima volta alle Wta Finals da n. 1 al mondo. A Indian Wells dovrà difendere il titolo conquistato un anno fa a Riad, battendo in finale Aryna Sabalenka. Sarà la donna da battere per quanto dimostrato nel 2026, ma anche per il bilancio positivo nel torneo (sei vittorie consecutive, non perde un match alle Finals dal 2024 quando venne battuta in due set da Jasmine Paolini)
Aryna Sabalenka
- Partecipazioni alle Wta Finals: 5
- Miglior risultato: Finalista (2022, 2025)
Finora è stata una stagione in ombra per la bielorussa che ha perso la vetta del ranking Wta e non ha vinto alcun Slam, come non accadeva dal 2022. La parola d'ordine per Sabalenka è riscatto per tentare di sfatare il tabù Wta Finals, mai vinte in carriera nonostante le cinque partecipazioni. Il ritorno a Indian Wells evoca dolci ricordi alla tennista di Minsk che, a marzo, ha trionfato in California, completando poi il Sunshine Double.
Mirra Andreeva
- Partecipazioni alle Wta Finals: debuttante
Lo scorso anno aveva giocato le Wta Finals in doppio con Diana Shnaider, ma stavolta sarà impegnata per la prima volta in singolare. La 19enne russa si presenterà a Indian Wells da campionessa Slam, visto il trionfo al Roland Garros lo scorso maggio. Tre titoli e 50 vittorie nel 2026 per Andreeva che, dopo la finale di Pechino, si candida per un ruolo da protagonista anche in California.
Jessica Pegula
- Partecipazioni alle Wta Finals: 4
- Miglior risultato: Finalista (2023)
Quinta partecipazione consecutiva alle Wta Finals per la 32enne statunitense che ha confermato il rendimento da top 5 anche in questa stagione. Pegula ha vinto 50 partite da gennaio a oggi, con due titoli tra Dubai (Wta 1000) e Charleston (Wta 500).
Coco Gauff
- Partecipazioni alle Wta Finals: 4
- Miglior risultato: Campionessa (2024)
Campionessa nel 2024 a Riad, Gauff vuole chiudere in crescendo una stagione che, finora, l'ha vista trionfare soltanto a Cincinnati. Le Finals saranno quasi una seconda opportunità in stagione a Indian Wells, dopo il ritiro lo scorso marzo nel corso del torneo per un infortunio al braccio contro Eala.
Elina Svitolina
- Partecipazioni alle Wta Finals: 3
- Miglior risultato: Campionessa (2018)
La tennista ucraina torna alle Wta Finals, conquistate nel 2018 a Singapore, a sette anni dalla sua ultima partecipazione. Finora, quella in corso è stata la seconda miglior stagione della sua carriera per numero di vittorie: 50, come le era riuscito soltanto nel 2017. A impreziosirla ulteriormente, il trionfo agli Internazionali d’Italia. Nel 2018, dopo aver conquistato Roma, si impose anche alle Finals. Chissà se, otto anni dopo, non riuscirà a ripetersi...
Linda Noskova
- Partecipazioni alle Wta Finals: debuttante
Insieme ad Andreeva, Noskova è tra le debuttanti di questa edizione. La campionessa di Wimbledon torna a Indian Wells, dove quest'anno si è spinta fino alla semifinale, prima di arrendersi ad Aryna Sabalenka. Dopo i Championships e la Billie Jean King Cup c'è adesso un altro grande obiettivo per chiudere al meglio la stagione
Karolina Muchova
- Partecipazioni alle Wta Finals: debuttante
Ultima qualificata per Indian Wells, Muchova non è, in senso stretto, una debuttante. Nel 2023 era già riuscita a qualificarsi, ma un infortunio al polso le impedì di prendere parte al torneo. Quest’anno, la ceca ha ritrovato continuità, conquistando per la prima volta in carriera più di 40 vittorie in una singola stagione.
Un posto (ancora) nel doppio: cosa serve a Errani/Paolini
Se nel singolare la line-up è già completa, nel doppio resta ancora un posto da assegnare e in corsa ci sono Sara Errani e Jasmine Paolini. Attualmente none della Race, le italiane sono virtualmente qualificate grazie al forfait della coppia Krunic/Danilina, costretta a rinunciare per l’infortunio al ginocchio della tennista serba. Il destino di Errani e Paolini, però, non è nelle loro mani, complice la sconfitta al primo turno del torneo di Ningbo. Sara e Jasmine dovranno ora seguire con attenzione i risultati in Cina di Eikeri/Gleason e Routliffe/Sutjiadi, entrambe ancora in gara e potenzialmente in grado di superarle nella Race. La decisione definitiva, però, sarà comunque rimandata alla prossima settimana, quando il WTA 500 di Tokyo assegnerà l’ultimo pass disponibile e decreterà la coppia qualificata.
La situazione aggiornata al 21 ottobre
- 9) Errani/Paolini 2.417 pt
- 10) Nicholls/Mihalikova 2.376 pt
- 11) Eikeri/Gleason 2.278 pt
- 12) Routliffe/Sutjiadi 2.273 pt
Le coppie già qualificate nel doppio
- Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani
- Taylor Townsend/Katerina Siniakova
- Kristina Mladenovic/Hanyu Guo
- Nicole Melichar-Martinez/Cristina Bucsa
- Su-wei Hsieh/Jelena Ostapenko
- Demi Schuurs/Ellen Perez
- Shuai Zhang/Elise Mertens