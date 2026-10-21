Se nel singolare la line-up è già completa, nel doppio resta ancora un posto da assegnare e in corsa ci sono Sara Errani e Jasmine Paolini. Attualmente none della Race, le italiane sono virtualmente qualificate grazie al forfait della coppia Krunic/Danilina, costretta a rinunciare per l’infortunio al ginocchio della tennista serba. Il destino di Errani e Paolini, però, non è nelle loro mani, complice la sconfitta al primo turno del torneo di Ningbo. Sara e Jasmine dovranno ora seguire con attenzione i risultati in Cina di Eikeri/Gleason e Routliffe/Sutjiadi, entrambe ancora in gara e potenzialmente in grado di superarle nella Race. La decisione definitiva, però, sarà comunque rimandata alla prossima settimana, quando il WTA 500 di Tokyo assegnerà l’ultimo pass disponibile e decreterà la coppia qualificata.

La situazione aggiornata al 21 ottobre