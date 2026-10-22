Poi la parola a Goffin per il suo discorso finale: "Il tempo è passato davvero velocemente. Ho cercato di dare tutto, in ogni partita, per essere il giocatore e la persona migliore possibile. Si chiude un capitolo e se ne apre un altro". Tanti i ringraziamenti, dagli amici alla famiglia: Grazie ai miei amici, ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto, mi hanno trasmesso l'educazione e l'ambizione per cercare di arrivare il più in alto possibile. Grazie a mia moglie: è stata una vita a 100 all'ora, si è adattata a tutto fin dal primo giorno perché io potessi vivere della mia passione. Con lei ho ottenuto la più bella vittoria della mia vita, mia figlia Emma. Grazie a tutti i miei avversari, non solo quelli che sono comparsi nel video. Grazie a tutti i tifosi che dal primo giorno fino ad oggi mi hanno sostenuto,e a tutti quelli che hanno giocato un ruolo nella mia carriera. È stato un percorso magnifico. È il momento di passare la mano, e per voi di sostenere i giocatori belgi che verranno dopo di me".