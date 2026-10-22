Introduzione
A Bruxelles si è chiusa la carriera di David Goffin, sconfitto da Alex Michelsen nell'ultima partita da professionista. Al termine del match, il pubblico ha reso uno splendido omaggio all'idolo di casa, protagonista di un'era importante per il tennis belga. Ex numero 7 del mondo e vincitore di sei titoli nel circuito maggiore, Goffin è stato tra i pochi giocatori capaci di battere Roger Federer e Rafael Nadal nello stesso torneo, . "È stato un percorso magnifico, ma è arrivato il momento di passare il testimone" ha dichiarato il belga, visibilmente commosso, nel suo discorso di congedo
Quello che devi sapere
La "last dance" di Goffin
Si è conclusa sul cemento di Bruxelles la carriera di David Goffin. All'ultimo torneo da professionista, il tennista belga è stato sconfitto al secondo turno da Alex Michelsen, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 28 minuti. Si chiude così la last dance di Goffin, che mercoledì aveva già conquistato ed emozionato il pubblico con la vittoria contro Rémy Bertola. Altrettante emozioni sono state vissute oggi dopo l'ultimo punto...
Game, set, merci
- Al termine del match, Goffin è rientrato in campo con una giacca nera. Davanti un cuore con le sue iniziali e il numero 7, il suo best ranking in carriera; dietro la scritta "Game, set, merci", il soprannome "La Goff" e gli anni trascorsi nel circuito, dal 2008 al 2026, insieme alle città in cui ha vinto un titolo Atp (Kitzbuhel, Metz, Shenzhen, Tokyo, Montpellier e Marrakech);
- Raggiunto in campo dalla compagna Stephanie e dalla figlia Emma, Goffin non è riuscito a trattenere le lacrime guardando il video che celebrava la sua carriera, con alcuni dei momenti più importanti
Nadal e non solo: l'omaggio dei rivali
Non sono mancati anche i messaggi dai rivali con cui Goffin ha condiviso il campo. Su tutti Rafael Nadal: "Congratulazioni per la tua incredibile carriera, è stato un grande piacere condividere allenamenti, partite e grandi momenti con te nel circuito". Tanti anche i messaggi dai connazionali, con giocatori che si sono ispirati proprio a Goffin come Zizou Bergs. "Grazie per essere stato un grande uomo nel nostro piccolo Paese" le sue parole.
"È il momento di passare la mano"
Poi la parola a Goffin per il suo discorso finale: "Il tempo è passato davvero velocemente. Ho cercato di dare tutto, in ogni partita, per essere il giocatore e la persona migliore possibile. Si chiude un capitolo e se ne apre un altro". Tanti i ringraziamenti, dagli amici alla famiglia: Grazie ai miei amici, ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto, mi hanno trasmesso l'educazione e l'ambizione per cercare di arrivare il più in alto possibile. Grazie a mia moglie: è stata una vita a 100 all'ora, si è adattata a tutto fin dal primo giorno perché io potessi vivere della mia passione. Con lei ho ottenuto la più bella vittoria della mia vita, mia figlia Emma. Grazie a tutti i miei avversari, non solo quelli che sono comparsi nel video. Grazie a tutti i tifosi che dal primo giorno fino ad oggi mi hanno sostenuto,e a tutti quelli che hanno giocato un ruolo nella mia carriera. È stato un percorso magnifico. È il momento di passare la mano, e per voi di sostenere i giocatori belgi che verranno dopo di me".
La carriera di Goffin
- David Goffin ha segnato un'epoca per il tennis belga, primo giocatore del suo paese a entrare in top 10, con il best ranking da n. 7 al mondo. In totale sei titoli Atp, ma anche una finale nel 2017 alle Atp Finals. Quello è stato l'anno migliore di Goffin che alle Finals di Londra sconfisse sia Roger Federer che Rafael Nadal: nella storia ci sono riusciti soltanto in sei;
- Per quattro volte ai quarti a livello Slam, Goffin vanta 21 vittorie in carriera contro top 10 ed è stato un simbolo anche in Coppa Davis, protagonista nelle finali giocate nel 2015 e nel 2017, miglior risultato di sempre del Belgio in questa competizione