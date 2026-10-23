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Nadal: "Non mi manca il tennis, ho smesso nel momento giusto"

a the athletic

In un'intervista a The Athletic in occasione dell'uscita del suo libro, Rafael Nadal ha ripercorso le tappe della sua carriera: "Amavo giocare a tennis, ma non mi manca. Non avevo più nulla da dare: giocavo con troppe limitazioni, il mio corpo era arrivato al limite. Dagli infortuni sono riuscito ad apprezzare di più i momenti belli e attribuire loro un valore maggiore"

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"Mi sono ritirato soltanto due anni fa, ma giocare a tennis mi sembra già appartenere a un’altra vita: quasi mi dimentico di essere stato un tennista". A dirlo è Rafael Nadal in un'intervista a The Athletic, in occasione dell'uscita del libro "Rafa Nadal" edito da Assouline. Lo spagnolo ha ripercorso le tappe della sua carriera, sottolineando come il ritiro sia arrivato al momento giusto, visti i tanti problemi fisici: "Amavo giocare a tennis, ma non mi manca poi così tanto perché ho deciso di ritirarmi nel momento assolutamente giusto - le parole di Nadal - Non avevo più nulla da dare. Il mio corpo era arrivato al limite, a essere sincero. Giocavo con troppe limitazioni, e questo è quanto. Mi ha permesso di concludere la mia carriera serenamente".

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"Ho vissuto la mia carriera nel dolore"

Ventidue Slam vinti, tante soddisfazioni, ma anche una carriera segnata dai dolori fisici, soprattutto per la sindrome di Muller-Weiss: "L'unico aspetto positivo che ho ricavato da tutti gli infortuni è che sono riuscito ad apprezzare di più i momenti belli e ad attribuire loro un valore maggiore - ha spiegato lo spagnolo - Ma ho vissuto tutta la mia carriera tennistica nel dolore: ogni giorno soffrivo troppo". Nadal, però, ha sottolineato come la vicinanza della sua famiglia sia stata fondamentale per superare le difficoltà: "Mi sento molto fortunato per tutto ciò che ho potuto vivere grazie al tennis. Ho attraversato tutti questi problemi, anni di successi ed esperienze straordinarie, ma anche momenti tristi e difficili. Eppure ho sempre mantenuto lo stesso spirito e la stessa squadra. Ho sempre avuto la mia famiglia al mio fianco e ancora gli stessi amici che avevo da bambino. Non mi sono mai allontanato dal luogo in cui sono nato, Maiorca".

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