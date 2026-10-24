Nel lungo sabato dedicato alle semifinali i riflettori sono puntati su Lione per il derby italiano tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Chi vince affronterà in finale il vincente del derby statunitense tra Paul e Fritz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lungo sabato di tennis dedicato alle semifinali in cinque tornei Atp e Wta, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . I riflettori sono puntati, soprattutto, sull'Atp 250 di Lione dove andrà in scena il derby italiano tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti . Il secondo confronto in carriera tra il romano e il carrarino, con Lorenzo reduce dalla maratona notturna di 3 ore e 33 minuti contro Van Assche. In palio un posto in finale contro il vincente del derby americano tra Tommy Paul e Taylor Fritz , importante anche per la Race Atp. In ottica Finals cercano punti importanti anche Daniil Medvedev ad Almaty (contro Bublik) e Arthur Fils a Bruxelles (contro Struff).

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