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Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta su Sky: partite e orari

Tennis

Nel lungo sabato dedicato alle semifinali i riflettori sono puntati su Lione per il derby italiano tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Chi vince affronterà in finale il vincente del derby statunitense tra Paul e Fritz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Lungo sabato di tennis dedicato alle semifinali in cinque tornei Atp e Wta, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. I riflettori sono puntati, soprattutto, sull'Atp 250 di Lione dove andrà in scena il derby italiano tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Il secondo confronto in carriera tra il romano e il carrarino, con Lorenzo reduce dalla maratona notturna di 3 ore e 33 minuti contro Van Assche. In palio un posto in finale contro il vincente del derby americano tra Tommy Paul e Taylor Fritz, importante anche per la Race Atp. In ottica Finals cercano punti importanti anche Daniil Medvedev ad Almaty (contro Bublik) e Arthur Fils a Bruxelles (contro Struff).

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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 5 - Wta Osaka: Li (Usa) vs Krueger (Usa)
  • non prima delle 6 - Wta Osaka: Boulter (Gbr) vs Siniakova (Cze)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Max
  • ore 12 - Simulcast Sky Sprot Mix
  • ore 14 - Atp Lione: Paul (Usa) vs Fritz (Usa)
  • non prima delle 16 - Atp Lione: COBOLLI (Ita) vs MUSETTI (Ita)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 9 - Wta Ningbo: Fernandez (Can) vs Bouzkova (Cze)
  • non prima delle 11.30 - Wta Ningbo: Rybakina (Kaz) vs Shnaider

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 12 - Atp Almaty: Basilashvili (Geo) vs Tsitsipas (Gre)
  • non prima delle 15 - Atp Almaty: Medvedev vs Bublik (Kaz)

SKY SPORT 258

  • ore 16 - Atp Bruxelles: F. Cerundolo (Arg) vs Griekspoor (Ned)
  • non prima delle 18.30 - Atp Bruxelles: Fils (Fra) vs Struff (Ger)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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