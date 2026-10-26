Sul suo profilo Instagram Jannik Sinner ha ripostato la locandina del Six Kings Slam 2026 (27-30 dicembre) che annuncia la sua presenza. Il torneo era stato spostato da fine ottobre a fine dicembre per motivi logistici e di sicurezza. E' dunque lì che il numero uno al mondo sta pianificando il rientro dopo lo stop per l'infortunio al ginocchio. Nel liveblog tutti gli aggiornamenti e le news in diretta

FINALS COPPA DAVIS, I CONVOCATI DELL'ITALIA