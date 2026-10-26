Sul suo profilo Instagram Jannik Sinner ha ripostato la locandina del Six Kings Slam 2026 (27-30 dicembre) che annuncia la sua presenza. Il torneo era stato spostato da fine ottobre a fine dicembre per motivi logistici e di sicurezza. E' dunque lì che il numero uno al mondo sta pianificando il rientro dopo lo stop per l'infortunio al ginocchio. Nel liveblog tutti gli aggiornamenti e le news in diretta
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La prudenza di Jannik
Si tratta di una patologia subdola e dal decorso lento, che provoca un dolore acuto che compare e scompare a tratti. Serve massima prudenza perché l'imprevedibilità del suo decorso rende questo problema a rischio di recidiva o, peggio ancora, di cronicizzazione
La cronologia dell’infortunio
- La tendinopatia si è presentata alla ripresa degli allenamenti dopo Wimbledon
- I controlli prima di partire verso Montreal e Cincinnati hanno rivelato per la prima volta il problema al ginocchio, con la conseguente cancellazione dai due Masters 1000 americani.
- Dopo riposo e fisioterapia al J-Medical, la decisione ad agosto di non partecipare agli US Open per proseguire le cure.
- A settembre il forfait per l'Atp 500 di Pechino con l’intenzione di rientrare a Shanghai
- Con la ripresa degli allenamenti a intensità sempre maggiore, avverte nuovamente fastidio al tendine e decide di fermarsi
I dettagli del problema al ginocchio di Sinner
"I dottori e io abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio destro. Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito". Così aveva annunciato qualche settimana fa l’intenzione di fermarsi a causa di una sindrome della bandelletta ileo-tibiale: si tratta di una tendinopatia extra-articolare, un infortunio da sovraccarico che colpisce chi sforza le articolazioni con movimenti tipici del tennis professionistico (cambi di direzione e frenate improvvise ad alta intensità).
L'ultima partita giocata da Sinner
Jannik Sinner non disputa una partita ufficiale dal 12 luglio 2026, quando ha vinto la finale di Wimbledon contro Alexander Zverev. Da allora sono trascorsi 106 giorni.
Six Kings Slam, perché si gioca due mesi dopo
Il torneo, che Sinner ha vinto nelle sue prime due edizioni, era originariamente previsto dal 21 al 24 ottobre ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre. Il rinvio si è reso necessario per difficoltà organizzative e logistiche a seguito degli attacchi degli Houthi all’aeroporto di Riad. Per la cronaca l’aeroporto aveva riaperto in queste ore dopo due settimane di chiusura.
Il messaggio originale degli organizzatori
La foto ripostata da Sinner era stata pubblicata per primo da Turki Al-Sheikh, funzionario del governo saudita, consigliere della corte reale e una delle figure chiave dell'organizzazione del ricchissimo torneo esibizione saudita. "La stella Jannik Sinner torna e parteciperà al Six Kings Slam 2026 a Riyadh Season", è l'annuncio sul post.
Il post di Jannik Sinner su Instagram
Alle 15.09 di oggi Jannik Sinner ha postato sulle storie del suo profilo Instagram un'immagine, la locandina della prossima edizione del Six Kings Slam 2026 (rinviato da fine ottobre a fine dicembre per i bombardamenti su Riad) che lo ritrae in primo piano.