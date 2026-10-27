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Atp Vienna, i risultati di oggi: Zverev in campo con Landaluce

atp vienna

Si allunga la partita tra Sascha Zverev e Martin Landaluce: il tedesco vince il primo set, poi arriva la reazione dello spagnolo nel secondo parziale. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: segui qui il risultato live

LIVE: ZVEREV-LANDALUCE - TUTTI I RISULTATI

Zverev-Landaluce LIVE su Sky Sport Tennis

Live | Round of 32
flag1Zverev A.
7
3
0
15
flagWCLandaluce M.
5
6
0
0

Atp Vienna, i risultati di oggi

  • Paul (Usa) - Rublev 7-5, 6-2
  • Mannarino (Fra) - Buse (Per) 0-6, 7-5, 6-4
  • Norrie (Gbr) - F. Cerundolo (Arg)
  • Zverev (Ger) - Landaluce (Esp)

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