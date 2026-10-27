Atp Vienna, i risultati di oggi: Zverev in campo con Landaluceatp vienna
Si allunga la partita tra Sascha Zverev e Martin Landaluce: il tedesco vince il primo set, poi arriva la reazione dello spagnolo nel secondo parziale. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: segui qui il risultato live
LIVE: ZVEREV-LANDALUCE - TUTTI I RISULTATI
Zverev-Landaluce LIVE su Sky Sport Tennis
Atp Vienna, i risultati di oggi
- Paul (Usa) - Rublev 7-5, 6-2
- Mannarino (Fra) - Buse (Per) 0-6, 7-5, 6-4
- Norrie (Gbr) - F. Cerundolo (Arg)
- Zverev (Ger) - Landaluce (Esp)