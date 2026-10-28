Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno le Atp Finals per il terzo anno consecutivo. In attesa di Flavio Cobolli in singolare, l'Italia sarà rappresentata in doppio ancora una volta dal bolognese e il torinese, che hanno centrato l'aritmetica qualificazione grazie alla vittoria all'esordio a Vienna contro Marcelo Melo e Alexander Zverev con il punteggio di 7-6, 6-2 in un'ora e 24 minuti. Un traguardo importante per Bolelli e Vavassori che a Torino disputeranno il loro ultimo torneo Atp insieme, prima della separazione già annunciata e prevista a fine stagione, dopo la Coppa Davis.

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