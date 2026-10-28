Gli azzurri staccano il pass per Torino per il terzo anno consecutivo: l'aritmetica qualificazione è giunta grazie alla vittoria all'esordio a Vienna contro Melo e Zverev in due set
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Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno le Atp Finals per il terzo anno consecutivo. In attesa di Flavio Cobolli in singolare, l'Italia sarà rappresentata in doppio ancora una volta dal bolognese e il torinese, che hanno centrato l'aritmetica qualificazione grazie alla vittoria all'esordio a Vienna contro Marcelo Melo e Alexander Zverev con il punteggio di 7-6, 6-2 in un'ora e 24 minuti. Un traguardo importante per Bolelli e Vavassori che a Torino disputeranno il loro ultimo torneo Atp insieme, prima della separazione già annunciata e prevista a fine stagione, dopo la Coppa Davis.
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I numeri di Bolelli e Vavassori
Finora gli azzurri hanno vinto tre titoli in stagione: l'Atp 500 di Rotterdam e i Masters 1000 di Miami e Roma, diventando la prima coppia italiana nell'albo d'oro degli Internazionali d'Italia. Alle Atp Finals ripartiranno dalla semifinale dello scorso anno, fermati a un passo dalla finale da Heliovaara/Patten. Per Bolelli sarà la quarta partecipazione alle Finals. Oltre alle tre a Torino in coppia con Vavassori, il bolognese ha giocato il Masters di fine stagione anche nel 2015 a Londra, insieme a Fabio Fognini.
Le coppie già qualificate alle Atp Finals
- Heliovaara/Patten
- Harrison/Skupski
- Granollers/Zeballos
- Arevalo/Pavic
- BOLELLI/VAVASSORI