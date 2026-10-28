Djokovic sulle elezioni in Serbia: "Ammiro gli studenti, hanno creato orgoglio"

Novak Djokovic si è detto soddisfatto e felice della vittoria della Lista Studentesca nelle elezioni serbe di domenica scorsa. Rispondendo alle domande dei giornalisti a Basilea, dove si trova per il torneo Basel Indoor Atp, citato dalla testata indipendente Danas, ha detto di nutrire "profondo rispetto per gli studenti e i giovani che hanno lottato con dignità e incredibile perseveranza sotto un'enorme pressione". Il campione di tennis ha detto di ammirarli per ciò che hanno fatto e per come si sono comportati, perché, ha affermato, "hanno creato un senso di orgoglio tra la gente in Serbia e all'estero", augurandosi un futuro prospero per il suo Paese. Alla domanda se sia contento, ha risposto: "Sì, sono molto soddisfatto e molto felice". Senza mai riferirsi ad Aleksandar Vučić (ex presidente serbo) o al Governo, Djoković ha più volte mostrato sostegno per il movimento degli studenti. Nel dicembre 2024, quando il movimento era appena nato e la Serbia era ancora sotto shock per la tragedia di Novi Sad, Djikovic in tv espresse sostegno agli studenti per la prima volta e fu ostracizzato dai media filo-governativi e tacciato di essere un "falso patriota" e di volere una "rivoluzione colorata".