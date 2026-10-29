Sarà un super giovedì di tennis tra Vienna e Basilea, tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In Austria scenderanno in campo quattro azzurri: riflettori sul derby Cobolli-Berrettini, impegnati anche Musetti e Darderi. Zverev può diventare oggi n. 1 al mondo, mentre Alcaraz sfida Basilashvili. In Svizzera Djokovic affronterà Struff

Sull'asse Basilea-Vienna sarà un super giovedì di tennis , da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nell'Atp 500 austriaco ci saranno quattro italiani in campo. Riflettori puntati, soprattutto, sul derby tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini che si affronteranno per la prima volta in carriera. Impegnati negli ottavi anche Lorenzo Musetti e Luciano Darderi , rispettivamente contro il britannico Fery e lo statunitense Paul. Può essere una giornata importante anche per Alexander Zverev che, in caso di vittoria contro Griekspoor, diventerebbe n. 1 al mondo da lunedì. Torna in campo, inoltre, Carlos Alcaraz contro il georgiano Basilashvili. A Basilea, invece, attesa per Novak Djokovic : dopo la vittoria in rimonta su Humbert, il serbo sfiderà Jan-Lennard Struff.

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