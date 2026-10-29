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Atp Vienna e Atp Basilea, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Sarà un super giovedì di tennis tra Vienna e Basilea, tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In Austria scenderanno in campo quattro azzurri: riflettori sul derby Cobolli-Berrettini, impegnati anche Musetti e Darderi. Zverev può diventare oggi n. 1 al mondo, mentre Alcaraz sfida Basilashvili. In Svizzera Djokovic affronterà Struff

RISULTATI LIVE

Sull'asse Basilea-Vienna sarà un super giovedì di tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nell'Atp 500 austriaco ci saranno quattro italiani in campo. Riflettori puntati, soprattutto, sul derby tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini che si affronteranno per la prima volta in carriera. Impegnati negli ottavi anche Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, rispettivamente contro il britannico Fery e lo statunitense Paul. Può essere una giornata importante anche per Alexander Zverev che, in caso di vittoria contro Griekspoor, diventerebbe n. 1 al mondo da lunedì. Torna in campo, inoltre, Carlos Alcaraz contro il georgiano Basilashvili. A Basilea, invece, attesa per Novak Djokovic: dopo la vittoria in rimonta su Humbert, il serbo sfiderà Jan-Lennard Struff.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 13.30 - Atp Vienna: Paul (Usa) vs DARDERI (Ita)
  • non prima delle 15 - Atp Vienna: Basilashvili (Geo) vs Alcaraz (Esp)
  • non prima delle 17.30 - Atp Vienna: Zverev (Ger) vs Griekspoor (Ned)
  • non prima delle 20 - Atp Vienna: COBOLLI (Ita) vs BERRETTINI (Ita)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 2.30 - Wta Tokyo: Parks (Usa) vs Birrell (Aus)
  • non prima delle 3.30 - Wta Tokyo: Fernandez (Can) vs Mertens (Bel)
  • non prima delle 6.30 - Wta Tokyo: Osaka (Jpn) vs Pohankova (Svk)
  • ore 12 - Atp Basilea: Vacherot (Mon) vs Jodar (Esp)
  • ore 14 - Atp Basilea: Michelsen (Usa) vs Fils (Fra)
  • non prima delle 17 - Atp Vienna: Fery (Gbr) vs MUSETTI (Ita)
  • a seguire - Atp Basilea: Shelton (Usa) vs Kym (Sui)
SKY SPORT MIX (211)
  • ore 18 - Atp Basilea: Djokovic (Srb) vs Struff (Ger)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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