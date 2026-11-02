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L'insostenibile leggerezza di Alexander Zverev

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro
©Getty

Per anni Alexander Zverev è stato il grande incompiuto del tennis, sempre vicino al vertice ma mai davvero sul trono. Ora il tedesco supera Jannik Sinner e diventa numero uno al mondo. Una rivincita costruita con pazienza e risultati. Non per caso, non per simpatia, ma perché ha saputo vincere. E il quasi, finalmente, non gli appartiene davvero più

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