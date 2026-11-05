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Fils, gesto splendido: ferma il gioco per aiutare una raccattapalle. VIDEO

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Nel video lo splendido (doppio) gesto di Arthur Fils nel corso della sfida persa contro Taylor Fritz in due set al Masters 1000 di Parigi. Nel terzo game del primo set, lo statunitense sbaglia al servizio e la palla, in maniera del tutto involontaria, colpisce l'occhio di una raccattapalle. Il francese decide di fermare il gioco per verificare le condizioni della giovane ragazza, per poi concedere nuovamente la prima di servizio al suo avversario

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